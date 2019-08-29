Собянин может стать президентом России, но только техническим - эксперт

Экономист и политолог Михаил Делягин в эфире Царьграда говорил об амбициях мэра Москвы Сергея Собянина - "нового Черномырдина". Эксперт полагает, что мэр Москвы - "следующий премьер, а потом президент". Хватит ли у него для этого потенциала, ресурсов и желания, Царьграду рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

Прежде всего он отмечает, что в ближайшее время отставка правительству не грозит, поэтому обсуждать премьерский потенциал Собянина не имеет смысла. Кресло главы правительства закреплено за Дмитрием Медведевым. А вот шансы стать президентом у мэра Москвы есть, уверен эксперт.

Салин пояснил, в элите циркулируют слухи, что если будет конституционная реформа, то, соответственно, институционально пост президента будет ослабляться. То есть варианта преемник а-ля 2008 год не будет, когда полноценно президентский пост сохранился. Будет технический президент при Госсовете или каких-то других вариантах.

"И вот в элитах циркулируют такие слухи, что один из кандидатов на пост именно технического президента - это господин Собянин", - сказал Павел Салин в интервью Царьграду.

Как пояснил эксперт, что "технический президент" будет обладать меньшим количеством полномочий, чем нынешний глава государства. Но это будет, если действительно всё пойдет по сценарию с конституционной реформой.