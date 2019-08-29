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Собянин может стать президентом России, но только техническим - эксперт

29 августа 2019, 01:39  •  63 • Политика
Политолог Михаил Делягин считает, что у мэра Москвы Сергея Собянина премьерские и президентские амбиции. Мэр Москвы действительно может стать президентом России, но только "техническим", считает политолог Павел Салин.
Экономист и политолог Михаил Делягин в эфире Царьграда говорил об амбициях мэра Москвы Сергея Собянина - "нового Черномырдина". Эксперт полагает, что мэр Москвы - "следующий премьер, а потом президент". Хватит ли у него для этого потенциала, ресурсов и желания, Царьграду рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.
Прежде всего он отмечает, что в ближайшее время отставка правительству не грозит, поэтому обсуждать премьерский потенциал Собянина не имеет смысла. Кресло главы правительства закреплено за Дмитрием Медведевым. А вот шансы стать президентом у мэра Москвы есть, уверен эксперт.
Салин пояснил, в элите циркулируют слухи, что если будет конституционная реформа, то, соответственно, институционально пост президента будет ослабляться. То есть варианта преемник а-ля 2008 год не будет, когда полноценно президентский пост сохранился. Будет технический президент при Госсовете или каких-то других вариантах.
"И вот в элитах циркулируют такие слухи, что один из кандидатов на пост именно технического президента - это господин Собянин", - сказал Павел Салин в интервью Царьграду.
Как пояснил эксперт, что "технический президент" будет обладать меньшим количеством полномочий, чем нынешний глава государства. Но это будет, если действительно всё пойдет по сценарию с конституционной реформой.

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