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Собянин играет против Путина? Экономист указал на "идиотские вещи" в Москве
06 мая 2020, 14:10 • 185 • Политика
Экономист Михаил Хазин не исключил того, что мэр столицы Сергей Собянин играет против президента Владимира Путина. Свои выводы эксперт основывает на некоторых "идиотских вещах в Москве".
Рассуждая на тему происходящего сегодня, в разгар эпидемии, во властных политических кругах России, известный экономист Михаил Хазин высказался о том, что "либеральные группы - что гайдаровско-чубайсовские, что семейные - не выживают в результате этого безобразия".
При этом он допускает, что данные группы рискнут "пойти ва-банк". Экономист также не исключил того, что мэр столицы Сергей Собянин играет против президента Владимира Путина, на стороне противников действующего главы государства. Свои предположения эксперт основывает на некоторых "идиотских вещах в Москве".
Но раскрывать детали этого столичного "идиотизма" не стал, о каких именно вещах идёт речь, неясно. Можно лишь предположить, что вопрос касается, например, пропускной системы, введённой в столице в середине апреля. Её, к слову, известный российский политолог Евгений Сатановский так и вовсе назвал "цифровым концлагерем".
"У меня ощущение такое, что его (Собянина - прим. БИЗНЕС Online) "разводили". Он до конца не понял, в какую игру его втравили", - высказался во время интернет-конференции Хазин.
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