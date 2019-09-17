Собянин - избранным депутатам Мосгордумы: "Нам придётся вместе принимать сложные решения"

Сегодня, 17 сентября, депутаты Мосгордумы приняли присягу и вступили в должность. Перед торжественной церемонией переизбранные "старички", ныне действующие депутаты радостно приветствовали и поздравляли друг друга. Из прежнего состава в МГД остались 16 депутатов. Среди них - председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Евгений Герасимов, Татьяна Батышева, Николай Губенко, Степан Орлов, Леонид Зюганов.

Новичков в зале встречали сотрудники службы протокола Думы. Победившая в 8-м избирательном округе Дарья Беседина, похоже, ещё с порога включила на мобильнике прямую видеотрансляцию в соцсетях. Некоторые скромно развлекались селфи.

Среди 45 избранных депутатов Мосгордумы в этом году в основном самовыдвиженцы. Им досталось 26 мандатов. Затем идут КПРФ (13 мест), "Справедливая Россия" (3) и "Яблоко" (3). Напомним, явка на состоявшихся 8 сентября выборах в Мосгордуму составила около 21,7% (в 2014 году - 21%).

Впервые на выборах в столичный парламент в этом году проводился эксперимент по электронному голосованию. "Умная" процедура состоялась в избирательных округах - № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

На церемонии сегодня присутствовали почётные граждане Москвы, члены правительства Москвы, члены Мосгоризбиркома, прокурор Москвы, председатели Московского городского суда и Арбитражного суда столицы, представители общественных организаций.

- Поздравляю вас с избранием депутатами Московской городской Думы, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Могу себе представить, насколько конкурентное, серьёзное и тяжелое было для вас время, которое вы пережили. Вы провели огромное количество встреч с жителями, взяли на себя груз проблем, пропустили их через себя, через свою душу. Люди в большинстве своём не профессиональные политики, вы решились пройти это испытание, все это дорогого стоит. Вы молодцы!

Мэр напомнил, что некоторые из сидящих в зале уже были депутатами.

- Вы не только рассказывали о своих планах, но и отчитывались о реальных делах, которые сделали, это даже труднее, чем говорить о планах, - отметил Собянин. - Каждый из вас получил огромное количество проблем и наказов. Они не должны пропасть, несмотря на партийную принадлежность, взгляды на проблемы. Мы вместе должны работать с этими наказами. Вы хорошо изучили проблемы каждого дома, двора, района, но есть ещё и глобальные проблемы в области транспорта, здравоохранения, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства.

По словам мэра, простых решений в этих сферах очень мало. А тем более, популярных решений, которые поддерживают 100 процентов жителей.

- Каждое из этих решение носит заряд конфликтов, споров, дискуссий, и всегда возникает соблазн не принимать решение или принимать решение, которое всегда популярно, - сказал Собянин. - Сначала с городом ничего не случится, но потом начнётся отставание от других городов мира, с которыми мы постоянно живём в конкуренции. И поэтому, если мы ответственные люди, нам придётся принимать и сложные решения. Мы несём ответственность перед каждым москвичом. Мы живём в быстроменяющемся мире, процессы в котором происходят не десятилетиями, как раньше, а за считанные годы. Любое торможение будет прямо означать отставание. Мы должны концентрировать все ресурсы города для решения глобальных задач. Я надеюсь, что несмотря на разные взгляды, мы всегда будем руководствоваться интересами москвичей, интересами города и нашей страны. Надеюсь на конструктивную работу.

- Выборы по всем 45 избирательным округам признаны состоявшимися и действительными, - объявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. - Состав Мосгордумы обновился чуть более на 60 процентов. Среди депутатов около 40 процентов женщин. Поздравляю вас победой в тяжёлой борьбе. Впереди вас ждёт трудная работа на благо Москвы и москвичей. Желают вам больших успехов, здоровья и счастья.

"Клянусь при осуществлении полномочий депутата Московской городской Думы соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав города Москвы и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - каждый из 45 депутатов произнёс клятву и получил из рук председателя Мосгоризбиркома удостоверение и значок депутата.

Напомним, народные избранники будут исполнять свои обязанности до 2024 года. Сама присяга из обычной процедуры превратилась в мини-заседание городского парламента. Трибуну некоторые думцы использовали для первых заявлений в новом статусе.

Оппозиционные депутаты - Максим Круглов (14-й избирательный округ), Евгений Ступин (20-й избирательный округ) и поддержавший их Сергей Митрохин (43-й избирательный округ) - потребовали отставки главы Мосгоризбиркома. Валентин Горбунов молча выслушал требования и продолжил церемонию. Получив своё удостоверение, Митрохин отказался от традиционной фотографии с главой Мосгоризбиркома. А Евгений Ступин также обратился к властям города с просьбой закрыть 4-й мусоросжигательный завод в Восточном округе столицы.

На это уже опытный депутат МГД Леонид Зюганов (21-й избирательный округ) заметил коллегам, что все заявления законодателям стоит делать на заседаниях, а не во время церемонии.

Александр Семенников (34-й избирательный округ), один из немногих депутатов, кто не подглядывал в текст присяги и отчеканил каждое слово без запинки наизусть. Наталья Метлина (35-й избирательный округ) произнесла торжественные слова, прижав правую руку к сердцу. "Служу Москве и москвичам! Всегда!" - завершила присягу Татьяна Батышева (40-й избирательный округ).

После торжественной церемонии новые депутаты Мосгордумы сделали фото на память на главной лестнице столичного парламента. Первое заседание городской Думы состоится в ближайший четверг, 19 сентября.