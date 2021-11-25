Собравшиеся у посольства Таджикистана не смогли объяснить, что им нужно

Собравшиеся у посольства Таджикистана в Москве граждане среднеазиатского государства не смогли объяснить журналистам, что им нужно.

Несколько сотен жителей Таджикистана, которые устроили стихийный митинг у здания посольства своей страны в Москве, начали расходиться по домам.

Возле дипмиссии дежурят несколько машин полиции, а на Малой Никитской стоят три автозака. Но никаких беспорядков не наблюдается. Корреспондент РИА Новости уточнил у нескольких митингующих, с какой целью они собрались у посольства, но те не смогли объяснить своё участие в этой акции.

Ранее сообщалось, что несколько сотен граждан Таджикистана собрались у здания посольства этой страны в Гранатном переулке Москвы. Предположительно это связано с трагическими событиями в таджикском городе Хороге. Там прошёл митинг, который закончился перестрелкой. В результате один из митингующих погиб. Теперь его соотечественники требуют привлечь местную полицию к ответственности.