Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату...
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ ...
После гибели главы МЧС политолог рассекретил информацию о преемнике Путина
Главная / Политика

Собравшемуся воевать Зеленскому дали совет читатели Fox News: "Не ждите помощи от США"

10 сентября 2021, 23:30  •  66 • Политика
Владимир Зеленский говорит, что война с Россией возможна, сообщает телеканал Fox News. "Не ждите помощи от США. Наше военное командование очень занято прогрессивистскими идеями и бегством от противника", - комментируют американцы эти заявления на сайте канала.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил перерастания напряжённости между Москвой и Киевом в полномасштабную войну, сообщает Fox News. В комментариях американцы советуют украинскому лидеру не ждать помощи от США.
Речь идёт о заявлениях Зеленского на украинском форуме "Ялтинская европейская стратегия", который прошёл в Киеве. Президент Украины назвал войну с Россией худшим, что может случиться, и добавил, что такой исход событий не исключён.
Не ждите помощи от США. Наше военное командование очень занято прогрессивистскими идеями и бегством от противника,
- пишет пользователь под ником Dbrint.
Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден, не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож!
- добавляет Kamano55.
Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится,
- резюмирует IndependentVoter808.
Также в комментариях припоминают коррупционные скандалы, связанные с семьёй Байден и Украиной. Кроме того, Зеленскому советуют готовить Украину к судьбе Афганистана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





66
Источник
Похожие новости
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли отношение к ЕС
10 сентября 2021, 05:10
Пушков ответил на требования Киева о компенсации РФ нашествия медуз
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Евр...
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообще...
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 04:15
Семь выводов из истории с "Северным потоком – 2": В Болгарии переосмысли от...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 06:05
"Пожалуйте бриться": Путин отреагировал на рекордный рост цены на газ в Европе
05 сентября 2021, 03:15
Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
08 сентября 2021, 01:50
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
07 сентября 2021, 04:45
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутника V"
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
06 сентября 2021, 08:35
Супердержава мирного атома решила: ей нужна Россия
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.