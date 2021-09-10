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Собравшемуся воевать Зеленскому дали совет читатели Fox News: "Не ждите помощи от США"
10 сентября 2021, 23:30 • 66 • Политика
Владимир Зеленский говорит, что война с Россией возможна, сообщает телеканал Fox News. "Не ждите помощи от США. Наше военное командование очень занято прогрессивистскими идеями и бегством от противника", - комментируют американцы эти заявления на сайте канала.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил перерастания напряжённости между Москвой и Киевом в полномасштабную войну, сообщает Fox News. В комментариях американцы советуют украинскому лидеру не ждать помощи от США.
Речь идёт о заявлениях Зеленского на украинском форуме "Ялтинская европейская стратегия", который прошёл в Киеве. Президент Украины назвал войну с Россией худшим, что может случиться, и добавил, что такой исход событий не исключён.
- пишет пользователь под ником Dbrint.
- добавляет Kamano55.
- резюмирует IndependentVoter808.
Также в комментариях припоминают коррупционные скандалы, связанные с семьёй Байден и Украиной. Кроме того, Зеленскому советуют готовить Украину к судьбе Афганистана.
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