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Собрать Всеправославный Собор по Украине: Греческие митрополиты выступили с требованием к Константинополю

02 декабря 2019, 12:24  •  271 • Политика
Греческие митрополиты требуют собрать Всеправославный Собор по Украине. "Предстоятели церквей несут ответственность перед Богом", - говорится в открытом письме священнослужителей.
Сразу четыре греческих митрополита выступили с призывом созвать Всеправославный Собор для обсуждения церковного раскола на Украине. Подробности сообщает греческий сайт церковных новостей "Трибуна Православия".
Издание опубликовало открытое письмо к константинопольскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных церквей с призывом объявить Собор. Под документом подписались митрополиты Дриинупольский, Погонианский и Коницийский Андреас, Пирейский Серафим, Кифирский и Антикифирский Серафим и Этолийский и Акарнанийский Космас. Все они ранее выступали против предоставления официального статуса украинским раскольникам.
"Предстоятели Церквей несут ответственность перед Богом за то, чтобы поддерживать и никоим образом не вмешиваться в каноническое, экклезиологическое и литургическое единство Церкви", - говорится в письме.
Митрополиты указывают, что предоставление автокефалии украинским раскольникам было абсолютно безосновательно и нисколько не решило проблему церковного раскола на Украине.
Напомним, что новая украинская лжецерковь, или ПЦУ, была создана из украинских раскольнических приходов при активном содействии экс-президента Украины Петра Порошенко, который выторговал у Константинополя документ на автокефалию в обмен на ряд храмов и полное подчинение новой структуры Константинопольскому патриархату.

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