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«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
16 августа 2018, 13:39 • 319 • Политика
Телеведущий Гордон пригрозил России альянсом Германии, Японии, Финляндия, Китая и «Исламского мира».
На Украине запугивают Россию нападением других стран. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон утверждает, что Германия, Япония, Финляндия и «Исламский мир» объединяться и отберут у России всё, кроме Москвы и Подмосковья.
По его словам, Германия заберёт себе Калининград, Япония - Курильские острова и Сахалин, Финляндия – Карелию, Китай - Сибирь и Дальний Восток, а «Исламский мир» - Северный Кавказ.
В комментариях телеведущему уже предложили принять таблетки, и унять бред. Также заявление сравнили с анекдотом, когда в одном месте собираются несколько стереотипных представителей разных народов и наций.
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