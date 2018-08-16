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«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот

16 августа 2018, 13:39  •  319 • Политика
Телеведущий Гордон пригрозил России альянсом Германии, Японии, Финляндия, Китая и «Исламского мира».
На Украине запугивают Россию нападением других стран. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон утверждает, что Германия, Япония, Финляндия и «Исламский мир» объединяться и отберут у России всё, кроме Москвы и Подмосковья.
«Японцы придут за своими территориями, немцы – за своими, китайцы – за своими, исламский мир – за своими. И останется Московская область», - заявляет телеведущий.
По его словам, Германия заберёт себе Калининград, Япония - Курильские острова и Сахалин, Финляндия – Карелию, Китай - Сибирь и Дальний Восток, а «Исламский мир» - Северный Кавказ.
В комментариях телеведущему уже предложили принять таблетки, и унять бред. Также заявление сравнили с анекдотом, когда в одном месте собираются несколько стереотипных представителей разных народов и наций.
«Новый анекдот от Гордона. Собрались вместе немец, японец, китаец, финн и мусульманин», - смеются над ведущим пользователи Сети.
«А Украину так и не упомянул, даже в самых фантастических мечтах кишка тонка наехать на Россию», - гласит другой комментарий.

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