«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот

На Украине запугивают Россию нападением других стран. Украинский телеведущий Дмитрий Гордон утверждает, что Германия, Япония, Финляндия и «Исламский мир» объединяться и отберут у России всё, кроме Москвы и Подмосковья.

«Японцы придут за своими территориями, немцы – за своими, китайцы – за своими, исламский мир – за своими. И останется Московская область», - заявляет телеведущий.

По его словам, Германия заберёт себе Калининград, Япония - Курильские острова и Сахалин, Финляндия – Карелию, Китай - Сибирь и Дальний Восток, а «Исламский мир» - Северный Кавказ.

В комментариях телеведущему уже предложили принять таблетки, и унять бред. Также заявление сравнили с анекдотом, когда в одном месте собираются несколько стереотипных представителей разных народов и наций.