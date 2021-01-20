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Собрались как-то Лепс, Киркоров и Пугачёва: Анекдот сложился в прямом эфире - помог Соловьёв

20 января 2021, 20:45  •  229 • Политика
По следам подготовки к инаугурации Джо Байдена в прямом эфире "Первого русского" сложился анекдот в стиле "встретились как-то Лепс, Киркоров и Пугачёва". Помог Владимир Соловьёв.
В США сегодня важный для американцев день - инаугурация. В должности вступают президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Но будет ли праздник? Едва ли... Американское общество расколото. Половина хотели бы продолжения президентства Дональда Трампа, и, более того, в ходе долгих разбирательств вскрылись нарушения на выборах в США. Но... Демократы всё равно одержали верх, в результате случился штурм Капитолия. Республиканцы ворвались в здание, после чего участников протеста объявили "внутренними террористами". То есть тут заявления США о свободе митингов не сработали. И теперь страна на осадном положении - в Капитолии и вовсе начала дежурить национальная гвардия.
Ничуть не меньше обсуждений самой церемонии инаугурации. Например, гимн США сегодня поёт Леди Гага. Этот выбор в ироничной манере в беседе с Царьградом в рамках эфира прокомментировал тележурналист Владимир Соловьёв:
"Наверное, Леди Гага - это единственное имя, которое смог выговорить Джо Байден, - пошутил Соловьёв. - Там же есть советники, они и посоветовали. Выбрали самое лёгкое имя по произношению и запоминанию. Согласитесь, "ле-ди-га-га" - это даже Леонид Ильич (Брежнев. - Ред.) мог бы выговорить".
Безусловно, вопросы приглашения тех или иных артистов решают совсем другие люди, согласился Соловьёв. Они-то и решают, будет петь гимн Леди Гага или кто-то ещё. Но, согласитесь, шутка неплохая...
"А с другой стороны, кого ему (Джо Байдену. - Ред.) приглашать? Ну не хор же Александрова? А то опять скажут: русский след. Так-то он, наверное, хотел нормально отдохнуть - пригласить Григория Лепса, хор Александрова, Филиппа Киркорова, Николая Баскова. Устроить себе праздник! Но на Аллу Пугачёву, я думаю, ему денег не хватит, так что приходится ограничиваться бюджетным вариантом. И это тоже шутка", - на всякий случай уточнил Владимир Соловьёв.

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