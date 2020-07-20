Собор во Франции мог поджечь мигрант? Полиция провела первое задержание

Во Франции полицейские взяли под стражу 39-летнего мигранта из Руанды по делу о возможном поджоге собора святых Петра и Павла в Нанте, передаёт канал BFMTV.

Задержанный работает в храме на добровольных началах. Отмечается, что ему в рамках служебных обязанностей положено было запереть собор в день случившегося.

Представители прокуратуры подчеркнули, что пока ведётся лишь проверка по факту пожара. Выходец из Руанды был задержан для того, чтобы разобраться в "противоречиях в его рабочем графике".

Возгорание случилось утром 18 июля. Огонь нанёс существенный ущерб. Среди прочего был уничтожен большой орган храма. Следователи города начали расследование, предполагается, что мог иметь место умышленный поджог.

Позже пожарные передавали, что пожар ликвидирован. Отмечалось, что угрозы обрушения собора практически нет, тем не менее спасатели оставались на месте и в ночь на 19 июля.