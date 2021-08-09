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Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий

09 августа 2021, 01:10  •  101 • Политика
Любовь Соболь сбежала, дальше Алексей Навальный? Сергей Мардан описал свой сценарий развития событий. Он не исключил, что блогер сможет выбраться из колонии и тоже выехать за границу.
Журналист "Комсомольской правды" Сергей Мардан высказался об отъезде соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь в Стамбул.
Об этом в своём Telegram-канале ранее рассказал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов. Он выразил уверенность, что оппозиционерка уже не вернётся в Россию, поскольку, вылетев за границу, она нарушила судебное постановление в рамках "санитарного дела", что может обернуться реальным сроком.
В своём Telegram-канале Мардан не исключил, что вслед за своей правой рукой за рубеж может сбежать и сам Навальный, который в настоящее время отбывает наказание в колонии во Владимирской области:
Полагаете, что ИК-2 в городе Петушки чем-то принципиально отличается от СИЗО в Истре Московской области, откуда рванули на волю пятеро молдаван вместе с убийцей "колбасного короля" - Мавриди?
Журналист выразил уверенность, что в России возможно всё: "Особенно, если это кому-то очень нужно".

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