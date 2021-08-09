Соболь сбежала, дальше Навальный? Мардан описал свой сценарий развития событий

Любовь Соболь сбежала, дальше Алексей Навальный? Сергей Мардан описал свой сценарий развития событий. Он не исключил, что блогер сможет выбраться из колонии и тоже выехать за границу.

Журналист "Комсомольской правды" Сергей Мардан высказался об отъезде соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь в Стамбул.

Об этом в своём Telegram-канале ранее рассказал полковник полиции в отставке Алексей Трифонов. Он выразил уверенность, что оппозиционерка уже не вернётся в Россию, поскольку, вылетев за границу, она нарушила судебное постановление в рамках "санитарного дела", что может обернуться реальным сроком.

В своём Telegram-канале Мардан не исключил, что вслед за своей правой рукой за рубеж может сбежать и сам Навальный, который в настоящее время отбывает наказание в колонии во Владимирской области:

Полагаете, что ИК-2 в городе Петушки чем-то принципиально отличается от СИЗО в Истре Московской области, откуда рванули на волю пятеро молдаван вместе с убийцей "колбасного короля" - Мавриди?

Журналист выразил уверенность, что в России возможно всё: "Особенно, если это кому-то очень нужно".