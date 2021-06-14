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Соболь отказалась от выдвижения своей кандидатуры в Госдуму
14 июня 2021, 21:20 • 39 • Политика
Юрист ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму.
«<...> Из-за признания ФБК экстремистской организацией я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — написала она в Facebook в понедельник, 14 июня.
Выборы депутатов Госдумы назначены на 19 сентября.
Ранее, 9 июня, Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, признан в РФ НКО-иноагентом) и штабы блогера Алексея Навального экстремистскими и ликвидировал организации. Также была запрещена их деятельность. Иск столичной прокуратуры суд рассматривал в закрытом режиме.
В тот же день юрист Илья Ремесло заявил «Известиям», что деятельность ФБК носит экстремистский характер, поскольку его представители позволяли себе «высказывания, призывающие к насилию над органами госвласти».
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