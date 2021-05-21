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Соболь отчитали из-за слов об Илоне Маске: "Что за бред?"

21 мая 2021, 23:30  •  33 • Политика
Юрист ФБК* Любовь Соболь не могла не прокомментировать участие американского бизнесмена Илона Маска в форуме "Новое знание", который проходит в России. Народ тут же её отчитал за эмоциональный пост. "Что за бред?" - недоумевают люди.
На своей странице в Facebook Соболь при помощи заученных формулировок про коррупцию раскритиковала само мероприятие и людей, которые принимают в нём участие. Список осуждаемых оппозиционеркой людей не меняется: актёр Владимир Машков, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Соболь не забыла упомянуть об Алексее Навальном, который "бездоказательно обвинён в работе с ЦРУ". Автор поста удивляется: как при этом на форум можно было звать Илона Маска - бизнесмена с Запада!
Сам же основатель Tesla и SpaceX объяснил своё участие в "Новом знании" тем, что в России просто много талантливых людей.
В комментариях под постом люди отчитали Любовь Соболь за слова об Илоне Маске.
"Что за параноидальный бред я сейчас прочла?!" - недоумевает Наталья Балыдина.
По мнению Александра Новикова, Илону Маску до внутренних политических проблем России вообще нет никакого дела.
"Ему важно озвучивать для широкой аудитории свои мысли (вполне правильные, кстати), так что и эта трибуна ему тоже пригодилась", - написал пользователь.
Он уверен, что на форуме слушатели обязательно услышат разумные слова и извлекут пользу.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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