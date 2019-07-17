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«Соблюдены все нормы защиты»: Путин расширил действие упрощённого порядка получения гражданства РФ для украинцев

17 июля 2019, 22:39  •  75 • В России
Подписанный Владимиром Путиным указ расширяет число граждан Украины, которые смогут претендовать на получение российских паспортов в упрощённом порядке. Ранее такая возможность была только у жителей самопровозглашённых республик Донбасса. Теперь за гражданством вправе обратиться все, кто проживал в Донецкой и Луганской областях до событий 2014 года. В Совфеде назвали указ президента России позитивным шагом, который позволит жителям юго-востока Украины рассчитывать на образование, работу, социальный пакет и защищённость.
 
© Alexander Ermochenko/Reuters; Сергей Пивоваров/РИА Новости
 

В среду, 17 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий число жителей Украины, которые могут претендовать на получение российского гражданства в упрощённом режиме. В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, отмечается, что отныне такая практика распространяется на всех, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до событий 2014 года.

До сих пор этой возможностью могли воспользоваться только те, кто проживал в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

В прежней версии апрельского указа было прописано, что на получение российского паспорта в упрощённом порядке могут рассчитывать жители «отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Из новой редакции убрали уточнение «отдельных районов».

Также, согласно новой формулировке, для обращения с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке нужен документ, «подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 и 27 апреля 2014 года соответственно».

Речь идёт в том числе о документах, которые были выданы «органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названных областей». Отмечается, что предоставления бумаг не требуется, если нужные сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность.

Указ президента вступил в силу со дня подписания.

«Посмотрю, какие нужно внести коррективы»

Отметим, что вопрос о возможном расширении действия апрельского закона был задан во время прямой линии с Владимиром Путиным. О существующей проблеме президенту рассказала семья Люльковичей, бежавшая в 2014 году из Дзержинска (Донецкая область) в Набережные Челны (Татарстан).

В ходе прямой линии беженцы пояснили, что не смогли воспользоваться процедурой упрощённого получения российского гражданства, поскольку Дзержинск находится под контролем Вооружённых сил Украины и не входит в состав ДНР.

Путин пообещал решить вопрос этой семьи, а также заявил о готовности внести дополнительные изменения в законодательство, чтобы максимально упростить процесс получения российских паспортов гражданами Украины.

Новый указ российского президента является позитивным шагом, который предоставит жителям Донецкой и Луганской областей возможность получить образование, работу, социальный пакет и защищённость. Такую точку зрения в беседе с RT высказал первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Мы не хотим, чтобы у нас терялась духовная связь. Именно с этой целью и был подписан президентом такой указ, чтобы они чувствовали, что мы — единый народ», — сказал сенатор.

По его словам, если политика Киева по отношению к своим территориям не изменится, ситуация может обостриться ещё сильнее и желающих возвращаться на Украину будет мало.

Парламентарий также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский сможет получить большинство в Раде, чтобы начать диктовать свою политическую волю.

«Но если в вопросах ДНР и ЛНР он продолжит политику Порошенко, то Украину ждут тяжёлые времена», — заключил Джабаров.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что новый указ отвечает требованиям защиты населения Украины, которое находится на территории РФ. Эти люди сегодня имеют такое же право получить гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, подчеркнул собеседник RT.

«Учитывая, что они почти пять лет живут на территории России, работают, родились их дети, родители оказались в немного бесправном положении. Здесь соблюдены все нормы защиты граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию», — сказал парламентарий.

По его словам, многие жители Украины решили, что для них «лучший путь — это получение гражданства России».

Вопрос гуманитарного характера

Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, благодаря которому у жителей самопровозглашённых республик Донбасса появилась возможность получить российский паспорт.

«Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке в соответствии с ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

После подписания закона президент пояснил, что у Москвы нет желания создавать проблемы для Киева. Вместе с тем он отметил, что невозможно терпеть ситуацию, при которой которой жители республик Донбасса оказались лишены гражданских прав.

«Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и реализовать свои элементарные права. Это вопрос чисто гуманитарного характера», — пояснил Путин.

Украинская сторона негативно отозвалась об инициативе Москвы. Депутаты Верховной рады и члены кабмина Украины назвали произошедшее «бандитизмом» и призвали «вытянуть все трудовые ресурсы» с территории Донбасса.

Правительство Украины постановило не признавать выданные жителям Донбасса российские документы. Об аналогичных намерениях говорили в Европейском совете. В США обвинили Россию в «усилении атаки на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Комментируя негативную реакцию других стран на решение Москвы предоставлять паспорта жителям ЛНР и ДНР, Путин констатировал, что речь идёт о распространённой мировой практике. В качестве примера российский лидер привёл Польшу, Венгрию и Румынию.

«В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров? Или украинцы, проживающие там же, но чувствующие свою неразрывную связь с Россией в силу разных обстоятельств... Я здесь не вижу ничего необычного», — отметил президент.

Он усомнился, что у России есть причины не поступать таким образом.

«Тем более что люди, проживающие на территориях Донецкой республики или Луганской республики, находятся в гораздо более сложном положении, чем поляки, румыны или венгры на территории Украины. Потому что они лишены очень многого, лишены элементарных человеческих прав», — сказал Путин.

Проект RT

Предложения предоставить жителям Луганской и Донецкой областей возможность получить российское гражданство в упрощённом порядке ранее звучали в СМИ, со стороны правозащитных организаций и от депутатов Госдумы.

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В частности, в апреле 2019 года руководитель телеканала Russia Today Маргарита Симоньян выступила в Госдуме с просьбой упростить процедуру получения гражданства для русскоязычных людей.

Также Симоньян рассказала о проекте RT под названием #НеОдинНаОдин, в рамках которого телеканал совместно в том числе с МВД России успешно помогает соотечественникам, которые столкнулись с проблемами при оформлении российского гражданства.

В рамках проекта RT помог получить гражданство РФ 83-летней Клавдии Мальцевой. Женщина пережила блокаду Ленинграда, в конце 1980-х переехала в Донбасс, а после начала конфликта на юго-востоке Украины родственники забрали её в Москву. Сначала Клавдию поставили в общую очередь, несмотря на возможность получить гражданство по упрощённой схеме. Однако после запроса RT в МВД взяли ситуацию на контроль и Мальцевой выдали паспорт.

RT также оказал содействие в получении паспорта РФ подполковнику советской армии Вячеславу Жуку. В 2015 году мужчина был арестован украинскими властями за передачу ополченцам Донецкой и Луганской народных республик информации о вылетах украинской штурмовой авиации.

Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но затем передали властям ДНР в рамках обмена военнопленными. Позднее Жук переехал в РФ, но оснований для получения им гражданства официальные органы не нашли. Ситуацию помогло исправить вмешательство RT, после чего Жук стал гражданином России.

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