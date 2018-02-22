«Соблюдайте элементарное дипломатическое приличие»: Небензя резко ответил на слова Хейли о «режиме Путина»

Постпред США при ООН Никки Хейли в ходе заседания Совбеза заявила о «безнаказанных действиях» «режимов Кима, Асада и Путина». Российский представитель во всемирной организации Василий Небензя возразил американской коллеге. Он напомнил, что власти РФ — законно избранные, и рекомендовал Хейли «соблюдать элементарное дипломатическое приличие». Небензя и раньше отмечал резкие выпады постпреда США в адрес Москвы. Тогда он не исключил, что американский дипломат «просто любит Россию», поэтому уделяет стране так много времени в ходе выступлений.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности раскритиковал слова своей американской коллеги Никки Хейли о «режиме Путина».

На заседании Совбеза, которое было посвящено поддержанию мира путём реализации принципов, заложенных в Уставе ООН, американский постпред рассказала о «диктаторах», «аннексии Крыма» и «разжигании насилия».

«На Украине Россия продолжает оставаться оккупирующей державой в Крыму и дестабилизирующей силой на востоке страны. Позвольте мне повторить, суверенные права стран имеют фундаментальное значение, но, когда мы не защищаем принцип суверенитета, позволяя режимам Кима, Асада и Путина действовать безнаказанно, наблюдается обратное. Когда Совет Безопасности привлекает к ответственности страны, которые нарушают Устав ООН, мы защищаем суверенитет. Так было в 1990 году, когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт», — сказала Хейли.

Однако российский представитель в ООН Василий Небензя возразил американскому дипломату. Небензя подчеркнул, что руководство России — не «режим», а законно избранные власти.

«Хочу напомнить постпреду Хейли: в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарное дипломатическое приличие. Кстати, в Сирии тоже законное правительство, нравится это кому-то или нет», — приводит РИА Новости слова российского дипломата.



«Она всегда отмечает Россию. Ей нравится Россия»





Заявление американского постпреда при ООН о «режиме» — не первый резкий выпад Никки Хейли в отношении России.

Так, в начале февраля 2018 года Хейли заявила, что Россия пока не может стать «другом Вашингтона», поскольку «российское правительство придерживается своих ценностей» и якобы недостойно ведёт себя на международной арене.

Неделей ранее на заседании Совета Безопасности ООН Никки Хейли обвинила Россию в попытках «скрыть правду» о некоем применении правительственной армией Сирии химического оружия против мирных жителей.

«Когда России не нравятся факты, она пытается увести дискуссию в сторону, потому что факты указывают на правду, которую Москва пытается скрыть: режим Асада продолжает использовать химическое оружие против своего народа», — высказалась Хейли.

Тогда, говоря об обвинениях Вашингтона в адрес Москвы и Дамаска, Василий Небензя подчеркнул, что произошедший эпизод «очень удачно подвёрстан» по времени к встрече по химоружию в Париже и к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога.

Разрушения в Восточной Гуте, Сирия

Reuters

Сам Небензя, комментируя высказывания своей американской коллеги в адрес Москвы, предположил, что Хейли, возможно, любит Россию, ведь именно об этой стране она постоянно говорит во время выступлений.

Страна-изгой: Глава иранского МИД предрек темное будущее для США в мировом сообществе «Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия, — наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от неё слышу. Но мы уже сказали сегодня: нас просят давать результаты, но я думаю, что ещё никто не сделал больше нас по политическому процессу в Сирии. Мы работаем с правительством и оппозицией», — подчёркивал российский дипломат.

В начале февраля вину за химатаки в САР и «поддержку сирийского режима» на Москву возложила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Россия должна нести ответственность за применение в Сирии химического оружия, и международное сообщество должно преследовать тех, кто несёт ответственность за эти нападения», — отметила представитель Госдепа.

We are alarmed by allegations of the continued use of chlorine gas against innocent civilians near Saraqib. #Russia must be responsibility for use of chemical weapons in #Syria and the international community must pursue those responsible for these attacks. pic.twitter.com/K6jGZyDZQj — Heather Nauert (@statedeptspox) February 6, 2018

Комментируя заявления американской стороны, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев отметил, что высказывания о вине России не основаны на реальных данных.

«Этот обвинительный уклон развивается так: сначала в общественном мнении тиражируются голословные утверждения, а потом различные инспекторы подводят аналитическую базу под эти утверждения. А эти выводы комиссий становятся основой для новых обвинений. Это отработанный механизм, с которым американцы не хотят расставаться», — подчёркивал Васильев.

Некоторым государствам «трудно принять очевидную вещь»

По словам Василия Небензи, эпоха холодной войны уже закончилась, происходит становление более справедливого мироустройства. Однако некоторым государствам «трудно принять очевидную вещь», отметил дипломат.

«Эпоха холодной войны, равно как и постбиполярный этап, закончилась. Мир находится в процессе становления нового, более справедливого демократического полицентричного мироустройства. Его суть — в появлении и укреплении новых центров экономической мощи и политического влияния», — отметил постпред России при ООН.

Принципы независимости государств, равно как и невмешательство в дела суверенных стран, «представляют собой основу добрососедства», подчеркнул Небензя.

«К сожалению, на протяжении всей истории ООН мир был свидетелем многочисленных примеров откровенного пренебрежения Уставом ООН вплоть до незаконного применения силы, неприкрытого вмешательства в дела государств, разрушения извне традиционных общественных устоев, насильственной смены власти и насаждения чуждых культурных и социальных норм», — заключил российский дипломат, приведя в пример бомбардировки Ливии, Югославии и вторжение в Ирак.