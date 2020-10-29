«Соблазн обвинить внешние силы»: почему США заявили о минимизации угрозы «вмешательства» России в выборы

Опасность влияния на избирательный процесс США со стороны Москвы и Тегерана была минимизирована, заявил и. о. министра внутренней безопасности Соединённых Штатов Чед Вульф. По его словам, Вашингтон остаётся «в состоянии повышенной готовности», поскольку Россия и Иран якобы могут предпринять новые попытки вмешательства. Ранее Нацразведка США утверждала, что в распоряжение Москвы и Тегерана попали данные о регистрации американских избирателей, которые могут использоваться, чтобы подорвать доверие к президентским выборам. Россия и Иран опровергли эти обвинения. По мнению экспертов, заявления Вашингтона о минимизации мнимой российско-иранской угрозы — лишь часть предвыборной борьбы и попытка списать проблемы страны на «внешний фактор».

США минимизировали угрозу «вмешательства» в выборы со стороны Ирана и России, но сотрудники американской разведки сохраняют бдительность, заявил и. о. министра внутренней безопасности Чед Вульф в интервью телеканалу CBS News.

«Мы понимаем, чем они занимаются. Мы им на это указали, — сказал Вульф. — Мы остаёмся в состоянии повышенной готовности. Значит ли это, что они не попробуют предпринять иных действий? Вовсе нет. Мы предусматриваем такую вероятность».

Чиновник также отметил, что «в последние три с половиной — четыре года» деятельность министра внутренней безопасности «в корне отличалась от того, как ведомство взаимодействовало с сотрудниками избирательных комиссий на уровне штатов в 2016 году».

«Выявленные нами семь-десять дней назад злонамеренные действия со стороны некоторых государств — часть этих усилий. Таким образом, система работает. Нам удалось привлечь к этому внимание», — подчеркнул Вульф.

На прошлой неделе директор Нацразведки США Джон Рэтклифф обвинил Россию и Иран во «вмешательстве» в электоральный процесс в Соединённых Штатах и получении данных об американских избирателях. По его словам, эти страны «предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в отношении» выборов 2020 года.

Согласно версии Рэтклиффа, эта информация может быть использована, чтобы предоставить зарегистрированным избирателям ложную информацию, «посеять хаос и подорвать доверие к американской демократии».

«Будьте уверены, что мы готовы к возможным действиям со стороны противников демократии», — предупредил тогда директор Нацразведки.

Он также подчеркнул, что Вашингтон «не потерпит» иностранного вмешательства в выборы и готов «заставить заплатить по счетам и столкнуться с последствиями» любого, кто на это пойдёт.

Глава Нацразведки США Джон Рэтклифф

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© Leah Millis

Эти тезисы сразу же опровергли власти России и Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что все подобные обвинения в адрес Москвы «абсолютно безосновательны» и являются скорее «данью внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами» главы Белого дома.

Пресс‑секретарь представительства Ирана в ООН Алиреза Мирюсефи заявил в интервью ABC News, что Иран, «в отличие от США, не вмешивается в выборные процессы других стран». Он также отметил, что «весь мир стал свидетелем отчаянных попыток США поставить под сомнение исход своих собственных выборов на высочайшем уровне».

Обвинительный спектр

Вашингтон в последнее время всё чаще выдвигает в адрес Москвы голословные обвинения во «вмешательстве» в американские выборы.

Так, в середине октября госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью, что РФ и Китай якобы пытаются «помешать проведению» президентских выборов в Соединённых Штатах и «поссорить» американцев. По его словам, эти страны выступают «против того, чтобы выборы благополучно состоялись».

«Они стремятся подорвать те самые ценности, которые лежат в основе исключительности нашей страны», — отметил он.

В конце сентября кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в интервью телеканалу NBC пригрозил Москве «последствиями» за предполагаемое «вмешательство» в американский избирательный процесс.

Примечательно, что в начале прошлого месяца ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) указали в совместном заявлении, что не выявили в 2020 году кибератак на электронную инфраструктуру выборов в США. В сообщении указывалось также, что «предварительные непроверенные заявления» о стороннем влиянии на голосование стоит рассматривать «со здравой долей скептицизма».

Впрочем, ещё до этого заявления — только за август — о «вмешательстве» РФ в президентские выборы сообщили множество американских политиков и чиновников, причём как демократов, так и республиканцев. При этом никто из них не представил соответствующих доказательств.

В частности, исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности США в интервью порталу Axios рассказал, что, «судя по разведданным, без сомнений», Москва якобы вмешивалась в избирательные процессы в Соединённых Штатах «в течение последних четырёх лет» и продолжает это делать.

Экс-госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон утверждала, что Москва якобы «вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему переизбраться».

Помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу СBS угрожал России «серьёзными последствиями» за попытки вмешаться в американские выборы 2020 года.

Праймериз в США, Майами, 18 августа 2020

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Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию в желании «очернить» Байдена.

Кроме того, спикер палаты представителей Соединённых Штатов Нэнси Пелоси и глава комитета по разведке Адам Шифф в совместном заявлении сообщили, что российская сторона якобы «активно принимает ряд мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам».

И это далеко не полный список таких обвинений.

«Раскол американского общества»

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, Соединённые Штаты «продолжают развивать нарратив вмешательства РФ в избирательный процесс». По его словам, сейчас американские власти «стремятся всеми способами подчеркнуть, что в состоянии предотвратить попытки вмешательства в американские выборы, в первую очередь со стороны России».

«Если Трамп переизберётся, тогда эти тезисы будут использоваться для того, чтобы объявить его легитимно избранным президентом», — пояснил аналитик в разговоре с RT.

Блохин также обратил внимание на то, что заявления различных ведомств США «нередко противоречат друг другу».

«В течение нескольких недель разные американские чиновники и структуры могли делать заявления, которые между собой не состыковываются. Например, сначала глава Министерства внутренней безопасности США обвиняет Москву во вмешательстве в американские выборы, а уже через две недели ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности сообщают, что, оказывается, никаких атак на инфраструктуру выборов выявлено не было», — отметил эксперт.

Как сообщил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, за обвинениями России и Ирана во «вмешательстве» «скрываются нежелание американских властей видеть глубину раскола американского общества и неумение решать эту проблему».

«Нынешние выборы в США проходят на фоне массовых протестов — разногласия в обществе относительно ценностного ряда уже кажутся непреодолимыми. Здесь совершенно чётко сталкиваются две концепции. Одна — либеральный интернационализм, который стирает грани между людьми и государствами, другая — национальная модель, которую предлагает Трамп: «Америка прежде всего», — сказал аналитик в беседе с RT.

В такой ситуации «у любого политического деятеля в США, который не знает, как этот раскол устранить, возникает соблазн обвинить во всём внешние силы», подчеркнул Сидоров.

«И тогда американские чиновники всех уровней начинают твердить примерно следующее: что это не мы раскололись, а нас раскалывают, Иран и Россия обостряют отношения между американцами... И тому подобное», — констатировал эксперт.

Белый дом

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© Hannah McKay

Более того, ликвидировать раскол американского общества одними выборами будет невозможно, полагает Сидоров.

«Разногласия будут нарастать как снежный ком и после избирательного процесса вне зависимости от того, кого выберут — Трампа или Байдена», — считает он.

При этом Сидоров обращает внимание на то, что вместо выдвижения бездоказательных обвинений в адрес России и других стран о «вмешательстве» американским властям «следовало бы заняться архаичной избирательной системой США».

«Она уязвима во многих местах и без всякого пресловутого иностранного влияния, поскольку и во время голосования по почте, и на досрочном голосовании можно подменить голоса. Эта система постоянно даёт сбой. Параллельно могут происходить вбросы бюллетеней. Всё это происходит, поскольку как такового контроля за избирательным процессом в США нет. Но часть американцев считают такую систему демократичной», — уверен аналитик.

При этом Константин Блохин спрогнозировал, что тема вмешательства в выборы «будет оставаться во внутриполитическом дискурсе США на протяжении долгого времени».

«Эта карта будет разыгрываться как инструмент внутриполитической борьбы. Американские элиты заинтересованы в том, чтобы поддерживать миф о «российской угрозе» для обоснования своих дальнейших трат на оборону и на все внешнеполитические акции за рубежом под лозунгами «во имя сохранения мира, демократии и стабильности», — заключил эксперт.