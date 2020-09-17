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«Собираюсь улучшать результат»: сбросивший почти 10 кг за одну пробежку пенсионер из Дагестана рассказал о своём рекорде

17 сентября 2020, 14:40  •  27 • В России
В Дагестане 66-летний врач-стоматолог Багама Айгубов попал в Книгу рекордов России, сбросив 9,3 кг за один пятичасовой забег на стадионе. Мужчина много лет занимается различными единоборствами и до сих пор активно тренируется — по его словам, ему и раньше удавалось сбрасывать большой вес в течение нескольких часов, но официально зафиксировать свой рекорд он решил только в сентябре. RT поговорил с рекордсменом о его невероятном забеге, системе тренировок и спортивных достижениях.
 
© Фото из личного архива
 

— Багама Рабаданович, расскажите, как вам пришла в голову идея поставить такой рекорд? Как вообще возможно согнать такой вес за столь короткий промежуток времени?

— Я это уже 30 лет подряд делаю — прежде уже сбрасывал за короткий срок и 13 кг, и 18 с чем-то. То есть девять-десять килограмм — даже не мой личный рекорд. Но я и не знал, что это можно вот так официально оформить, что существует какой-то рекорд, который можно зафиксировать.

Когда мы рассказали о моих планах, многие смеялись, сомневались, что это возможно. Вообще, говорят, что максимум веса за такой короткий промежуток времени можно потерять, занимаясь водным поло. Один из моих учеников — олимпийский призёр — выяснил, что спортсмены за одну тренировку по водному поло могут потерять около четырёх килограмм. Но они тяжеловесы и в процентном отношении теряют совсем немного — 4—5% общей массы тела. А у меня уже и 10,5%, и 14—15% бывало.

  • © Фото из личного архива

Недавно я узнал, что более 5% массы тела терять за такой короткий промежуток времени опасно для здоровья. У (телеведущей. — RT) Елены Малышевой, кажется, в передаче я даже слышал, что такая быстрая потеря веса, более 5,5% массы тела — это уже смертельный исход! Я тогда подумал: «Ого, ничего себе».

— Вы бегали в тот день на стадионе в течение пяти часов — какие были ощущения во время забега?

— Было довольно тяжело. В этот раз я бегал на стадионе — обычно так не делаю. Изначально меня хотели ставить в общий забег — то есть просто среди взрослого населения, людей, которые тоже могут выносить такие же нагрузки, как я. А потом, видно, организаторы испугались и сделали забег среди пенсионеров.

В этот раз у меня, на мой взгляд, организм не вполне настроился на забег — я смог сбросить вес с 88 до 78,7 кг. Как только мне сказали, что побегу как пенсионер, видимо, организм уже перестроился, поэтому я не смог показать такой же хороший результат, как раньше. Я мог скинуть и больше — планировал, что будет 11% массы тела.

Но я всё равно доволен и собираюсь улучшать свой результат каждый год.

  • © Фото из личного архива

— Как врачи оценивают состояние вашего здоровья после перенесённой организмом нагрузки?

— У меня есть знакомый, он спортивный врач, мы с ним в своё время вместе поступали на медицинский факультет — сам я стоматолог по профессии. Так вот этот мой знакомый сильно за меня переживал. Я даже сам в конце концов немного испугался, честно говоря.

Мои родственники накануне забега тоже переживали, чуть ли не хоронить меня готовились! Сестра очень волновалась, даже ругалась, что меня пора отправлять к психиатру (Смеётся.).

Конечно, в день забега на стадионе присутствовали целый отряд медиков, дежурила скорая помощь, даже из МЧС приехали. Мне потом замеряли давление — 120 на 75, пульс тоже очень быстро вернулся к норме. Спустя час после забега я уже полностью пришёл в себя.

— Как вы готовились? Часто тренируетесь?

— Тренироваться я стараюсь каждый день. Бегаю и с кирпичами, и с гантелями — руки ведь тоже надо тренировать. Иногда бегаю и в два часа ночи, потому что народу почти нет, стадион пустой. Но есть и проблема — нередко по ночам попадаются алкоголики всякие на улице.

— Как после забега проходила церемония фиксации вашего рекорда?

— Мне сразу, в тот же день, выдали сертификат о том, что я занесён в Книгу рекордов России — а я-то думал, мне только через месяц напишут. Но всё произошло сразу же. Меня поздравляли и наши олимпийские чемпионы, и люди из Министерства спорта республики. Всё это, конечно, было очень приятно. После забега на меня обрушилась слава: звонят журналисты, зовут на всякие приёмы — я такого и не ожидал.

  • © Фото из личного архива

— Что вы делали сразу после забега?

— Наш первый на Кавказе олимпийский чемпион в 1971 году сделал такую вещь — он сразу после своего победоносного выступления начал танцевать! Я решил сделать так же. Танцевал не столько от радости даже, а скорее, чтобы показать врачам, что со мной всё в порядке.

После забега, конечно, организму было немножко неприятно. Потом я выпил немного чая, стало лучше. На следующий день я уже снова вышел на пробежку, у меня ничего не болело — ни мышцы, ни суставы.

Представляете, меня в тот день одна женщина на улице сразу узнала — поздоровалась, стала спрашивать, как я себя чувствую. Потом я хотел пойти бегать в горы, и по пути слышу, что за спиной какие-то молодые люди, подростки, меня фотографируют — я развернулся, сфотографировался с ними. Я и не знал, что такая популярность будет.

  • © Фото из личного архива

— Вы ведь занимаетесь и другими видами спорта? Какие ещё у вас есть награды и звания?

— С 1990-х годов я занимаюсь греко-римской борьбой, дзюдо, самбо — всевозможными единоборствами. 

За всю свою спортивную карьеру я выступал в шести различных весовых категориях — от 120 кг до 69 кг. Один раз на дзюдо выступал с весом 66 кг. 

Получал разные награды — российских медалей у меня четыре или пять чемпионских. А сейчас я ведь изначально хотел рекорд по гире сделать, готовился, ни о какой весогонке и не думал.

Вся семья меня очень поддерживает, и в тот день все мои родственники были, конечно, со мной на стадионе. У нас вообще семья спортивная — мой младший брат тоже чемпион, занимался метанием ядра, молота.

— Могли вы бы дать нашим читателям совет, как поддерживать здоровый, спортивный образ жизни?

— Главное — дисциплина. На завтра откладывать ничего нельзя! И ещё важно не пропускать тренировки, ни одного дня. Резерв сил у человека огромный — обычно на 70% наш организм не работает, а отдыхает. Из-за этого все процессы в организме замедляются, это плохо.

И здоровье, и иммунитет, и сила воли — всё улучшается при регулярных тренировках.

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