Собиратель земель украинских

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Киев готов принять "пару областей" России. Свой пост чиновник сопроводил картой расселения украинцев, которая была напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны.