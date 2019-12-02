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Собиратель земель украинских
02 декабря 2019, 18:54 • 125 • Карикатуры
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Киев готов принять "пару областей" России. Свой пост чиновник сопроводил картой расселения украинцев, которая была напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны.
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