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«Собирали и передавали сведения спецслужбам Эстонии»: ФСБ задержала военнослужащего и его брата за раскрытие гостайны
06 октября 2020, 17:55 • 110 • В России
Сотрудники ФСБ в ходе оперативных действий в Смоленске и Пскове задержали российского военнослужащего и его брата — они собирали и передавали спецслужбам Эстонии сведения, составляющие гостайну. Мужчин заключили под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
© ФСБ РФ/РИА Новости
Российский военнослужащий и его брат задержаны за передачу относящихся к государственной тайне данных спецслужбам Эстонии. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.
ФСБ России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Санкция по этой статье предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.
«В отношении военнослужащего и его родственника судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся следствие», — констатировали в ФСБ.
Также в российской спецслужбе опубликовали видео задержания военнослужащего и его брата. Мужчин выводят по отдельности, сажают в микроавтобус и надевают наручники.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что иностранные разведки на территории РФ «не дремлют», впрочем как и российская контрразведка.
«Ни для кого не секрет, что иностранные разведки абсолютно не дремлют на территории Российской Федерации. Они днём и ночью работают против российских госслужащих, против российских сотрудников спецслужб… И так же не дремлет наша контрразведка, которая противодействует этой деятельности», — сказал официальный представитель Кремля.
При это Песков подчеркнул, что в России шпиономания отсутствует, в отличие от Европы и США.
«Активность зарубежных спецслужб в нашей стране не снижается. И ваша задача — действовать надёжно, эффективно», — говорил, в свою очередь, Владимир Путин в ходе коллегии ФСБ в феврале 2020 года.
Задержания за разглашение гостайны
30 июля ФСБ сообщила о задержании военнослужащего Черноморского флота, который собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины сведения, составлявшие гостайну. Было возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.
Кроме того, в апреле в Крыму была пресечена деятельность ГУР Украины, «направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан».
«Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны», — сообщали в ФСБ.
Между тем самым резонансным случаем, связанным с обвинениями в шпионаже в пользу иностранного государства, является дело советника генерального директора «Роскосмоса», бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене. По данным ФСБ, он выполнял задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал её представителю составляющие гостайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.
«США упоминаются в уголовном деле. Штаты указаны как государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии», — пояснял его адвокат Иван Павлов.
Сам Сафронов свою вину не признал. Заседания суда проходят в закрытом режиме, так как материалы дела содержат секретные сведения.
Бывший журналист будет содержаться под арестом до 7 декабря.
23 сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников сообщил RT, что Сафронов попросил передать ему в СИЗО «Лефортово» небольшой светильник для чтения и тёплые вещи.
«Иван Сафронов сказал, что ему не хватает освещения для чтения, и он просит передать ему маленький светильник для чтения. Но представитель администрации заявил, что это возможно лишь по назначению офтальмолога», — отмечал Мельников.
Он также озвучил просьбу заключённого передать тёплые вещи.
«Сафронов говорит, что в камере прохладно. Кроме того, вещи в СИЗО сначала попадают на склад и передаются заключённым в течение месяца, поэтому Иван готовится к холодам заранее», — пояснил правозащитник.
Иван Сафронов родился в Москве в 1990 году, в 2010 году окончил Высшую школу экономики по специальности «журналистика». После выпуска до 2019 года был корреспондентом и спецкором газеты «Коммерсантъ», в 2019—2020 годах — специальным корреспондентом газеты «Ведомости». Основной род журналистской деятельности — вопросы военного и военно-технического сотрудничества, проблематика оборонно-промышленного комплекса и космической промышленности. Юристы Сафронова сообщали, что криминалисты ФСБ не нашли в его журналистских публикациях сведений, содержащих гостайну.
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