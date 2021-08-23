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«Собирал сведения о перспективных разработках в области стрелкового вооружения»: в Туле задержали украинского шпиона

23 августа 2021, 15:25  •  137 • В России
Сотрудники ФСБ в Туле задержали с поличным агента спецслужб Украины, который собирал составляющие гостайну данные о перспективных разработках российского стрелкового оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Отмечается, что задержанный занимался вербовкой граждан РФ, работающих на оборонных предприятиях и имеющих доступ к секретной документации. В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело о шпионаже, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

В Туле сотрудниками Федеральной службы безопасности России задержан с поличным гражданин Украины. Он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного украинца возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В пресс-службе ФСБ подчеркнули, что следственные действия продолжаются.

На видеозаписи запечатлено задержание подозреваемого, которое происходило в гараже. После задержания мужчину положили на пол и сняли отпечатки пальцев при помощи ультрафиолетовой лампы.

  • Видео задержания украинского шпиона в Туле

Как заявил президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации подполковник ФСБ в отставке Иосиф Линдер, шпионско-агентурная деятельность Украины в отношении РФ только набирает обороты.

«Эта необъявленная война ведётся постоянно — с 2014 года, после событий на Майдане в Киеве, этот процесс резко возрос. Наши силовики ведут разработки постоянно, это не одномоментный процесс, сегодня произошло задержание, но оперативные разработки могут вестись от нескольких месяцев до нескольких лет. Потому что необходимо очень тщательно собирать доказательную базу или задерживать сотрудника иностранной разведки с поличным», — пояснил он в беседе с RT.

Случаи задержания украинских шпионов

С начала 2021 года в России зафиксировано несколько случаев уголовно наказуемых действий, совершённых в интересах украинских спецслужб.

В марте Севастопольский городской суд признал виновной в госизмене за передачу секретных сведений украинской разведке местную жительницу 1955 года рождения, которая была задержана ещё в ноябре 2019 года. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

В середине апреля в Санкт-Петербурге задержали консула Украины Александра Сосонюка, пытавшегося получить информацию закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ. В ФСБ отмечали, что деятельность Сосонюка носила враждебный характер по отношению к России и была несовместима со статусом дипломатического работника. По словам дипломата, его интересовали различные базы данных, в частности сведения о регистрационных номерах автомобилей, об уголовных делах и о прописке.

Позднее в том же месяце в Севастополе был задержан россиянин по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Он целенаправленно собирал и передавал Киеву составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

В начале июня сотрудники ФСБ России задержали работавшего в интересах украинских спецслужб Алексея Семеняку. Координацией его действий занимались руководители одного из отделов украинской контрразведки. Отмечалось, что Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Его нахождение на территории страны было признано нежелательным, он был выслан с территории РФ и получил запрет на въезд сроком на 25 лет.

В конце июня был задержан житель Симферополя. По данным ФСБ, мужчина длительное время получал по заданию спецслужб Украины информацию о полётах авиации Воздушно-космических сил и Военно-морского флота России над территорией Крыма и акваторией Чёрного моря. Отмечалось, что эти сведения содержали актуальные данные военного характера и представляли угрозы для безопасности РФ.

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