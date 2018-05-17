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«Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале

17 мая 2018, 10:09  •  155 • Аналитика
В последнее время не было особых поводов для того, чтобы порадоваться за качества отечественного кинематографа в сегменте освещения истории Великой Отечественной войны. Пожалуй, одним из таких относительно недавних поводов были «28 панфиловцев». Но это отдельная тема, так как фильм изначально начинал создаваться в рамках по-настоящему народной инициативы, причём долгое время – и финансовой тоже. Кстати, спасибо вам, наши уважаемые читатели, за то, что тогда откликнулись на призыв и в финансовом плане по мере возможности оказали поддержку тому проекту, который уже потом решило профинансировать и министерство культуры РФ.

Итак, особых поводов аплодировать отечественному кинематографу о Великой Отечественной было, откровенно, не много, но, думается, что такой повод появляется в эти дни. И повод этот – фильм «Собибор» Константина Хабенского. Сразу сделают ремарку: а) мнение сугубо личное – никоим образом не претендующее на то, чтобы быть истиной в последней инстанции; б) Константин Хабенский автора материала знать не знает, и статью на «Военном обозрении» (а иногда такого рода «конспирологические претензии» со стороны отдельных пользователей вдруг появляются на наших страницах) не проплачивал, в) с мнением можно соглашаться или не соглашаться, - воля каждого из читателей, и, наконец, г) это, упаси Бог, не реклама фильма.


В общем, о фильме – по личным ощущениям. Хотя, даже не столько о фильме, сколько о реакции людей в зрительном зале.


Не так давно у нас на «ВО» обсуждалась перепалка Хабенского с одной из журналисток после премьерного показа «Собибора» в Санкт-Петербурге. Тогда журналистка задала, на самом деле не праздный вопрос. Вопрос о том, какой может быть реакция режиссёра на то, если на фильм придут люди (среднестатистические посетители современных кинотеатров) с попкорном и колой. Тогда Хабенский вскипел, заявив, не считает ли женщина многих посетителей кинозалов «дураками». Вопрос-то был в другом: действительно, можно ли на этот фильм заходить с тем же попкорном и хрустеть во время сцены, например, с отравлением женщин в газовой камере...

Во время присутствия вашего покорного слуги на показе «Собибора» в кинозал действительно зашли люди, в руках которых были ведёрки с попкорном. Причём одно из таких ведёрок было в руках у мальчика лет 12, который пришёл в кино, вероятно, с матерью. Так вышло, что расположись мы на одном ряду. И первая мысль, которая мелькнула в голове, когда погас свет в зале, – неужели будет смотреть этот фильм, не переставая жевать сладкую кукурузу?..

Несколько минут в зале действительно раздавалось жевание и звуки газировки, проходящей через трубочку... Но... Затем никаких подобных звуков уже не слышалось. Может быть, они просто всё доели? – подумалось в тот момент. Об этом чуть позже.

Через какое время почувствовал какое-то нехарактерное дрожание в ряду, на котором сидел. Сначала не мог понять, что происходит, потом причина обнаружилась – несколько человек начали рыдать, причём явно пытаясь себя сдержать, но не выходило. Эмоции от просмотра сдерживать себя не давали. Судя по возрасту – девушки-студентки, которые решили провести воскресный вечер в кино. Оказались ли на «Собиборе» осознанно? – Как впоследствии выяснилось: нет. Выяснилось и то, что действительно – студентки. «Увидели на афише российским фильм, - решили посмотреть, но никак не думали, что будет так...»

«Уже не помню, когда я в последний раз плакала в кинотеатре. По-моему, когда меня туда в первый раз повели родители, это до школы. А заплакала тогда, потому что свет выключили. Сейчас - фильм до слёз...», - рассказала одна из зрительниц.

О чём, собственно, фильм, - если из личного восприятия. Да, декларативно – фильм о подвиге офицера Красной Армии по освобождению узников лагеря смерти «Собибор». Да, фильм – о тех нацистских зверствах, которые отдельными господами и дамами как-то «подзабылись». Но у этого фильма есть и несколько важнейших, если можно так выразиться, сопутствующих сюжетов. Один из них: вопрос о том, какой силой духа, харизмой, уверенностью в себе нужно обладать, чтобы повести за собой сотни людей, давно впавших в отчаяние и воспринимающих своё существование под подошвой палачей как данность, против которой «нельзя идти». Вопрос о том, как объяснить людям, что в их силах отомстить палачам своими собственными руками, зная об их алчности, как стать общностью, перестав воспринимать себя как того, кто остался в одиночестве и не может ничего сделать.
Хинди руси ещё долго будут бхай бхай


У лейтенанта Печерского в Собиборе это получилось. И сегодня важно, что получилось это передать это нерв и со стороны режиссёра «Собибора».

Ещё один сопутствующий сюжет – роль человека, который давал присягу и готов следовать ей даже там, где это, казалось бы, невозможно по определению. Речь о стержне человека, который (стержень) может быть религиозным или иным идеологическим. Это вполне можно расценить как отсылку к тому, что общество без идеологии идёт в никуда, превращается в набор зашоренных индивидуалистов или, скорее, псевдоиндивидуалистов, ищущих всякий раз себе оправдание.

Фильм о героизме и предательстве, о тех, кто реально не готов прогибаться, и о тех, кто решает найти свою стезю в приспособленчестве.



Одна из сцен в «Собиборе» обратила на себя особое внимание: люди, бегущие через сломанные лагерные ворота мимо раненого начальника лагеря Карла Френцеля (роль исполнил Кристофер Ламберт), по-прежнему снимают перед ним кепки. Он – раненый, они – в шаге от свободы, но всё равно снимают и кланяются. Пронзительно...

Это лишний раз подчёркивает то, какую громадную задачу решал советский офицер, оказавшийся в нацистском концлагере. Задачу – объяснить узникам саму необходимость отказаться от вбитой идеологии раба и добыть для себя долгожданную свободу. В фильме это один из ярчайших эпизодов.
Крымский мост. Бомбовый удар с минимальным числом жертв: совет из братской Америки


Возвращаясь к упомянутому выше юному зрителю из кинозала.

Включили свет. Он вместе с матерью встал со своего кресла, держа в руке то самое – почти полное - ведёрко попкорна... Не притронулся. Шмыгал носом, выходя зала. И реакция других зрителей тоже обратила на себя внимание – шли молча, медленно, большинство – смотрели куда-то в пол.

Без пафоса: фильм произвёл впечатление и, судя по реакции зала, не только на Вашего покорного слугу. Важно – без фальши, без затянутости, без переигрываний. Всё по делу. Память точно освежает... И как урок истории для молодого поколения – в десятку. Хотя, ещё раз, - мнение сугубо лично и уж точно никому не навязываемое. Возможно, кому-то покажется, что попкорн и кола всё же более достойны внимания...
Автор: Володин Алексей

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