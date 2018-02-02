Собчак ждут неприятности: ЦИК проверит "блондинку в шоколаде" на незаконную агитацию

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На телеведущую и кандидата в президенты России поступила жалоба от телезрителей.

Центризбирком проверит, не нарушила ли Ксения Собчак закон о выборах, появившись в эфире программы "Познер". Речь идет о незаконной агитации за кандидата, участвующего в выборах президента России.

Сообщается, что ЦИК получил жалобу от одного из граждан России. В ней говорится, что Собчак, как один из кандидатов в президенты России, не имела права выступать на телевидении. Чтобы проверить, вела ли светская львица незаконную агитацию, Центризбирком проведет заседание рабочей группы по информационным спорам.

Стоит отметить, что ранее нагоняй от ЦИК получил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ему указали, что некоторые его слова могут быть восприняты как агитация за кандидата в президенты России.

"К нам поступила жалоба на появление Ксении Собчак в эфире программы "Познер". Жалоба поступила не от кандидата, а от гражданина России", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.