Собчак заявила о столкновении Собянина и Путина: "Либо преемник, либо премьер, либо..."

Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале рассказала о впечатлении от выступления мэра Москвы Сергея Собянина относительно будущего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ранее столичный градоначальник в эфире федерального телеканала детально остановился на пункте, предполагающем возможность для президента России Владимира Путина переизбраться вновь.

Он объяснил, что, несмотря на эту поправку, речь не идёт о том, что глава государства будет автоматически переназначен. Собянин в целом усомнился, что Владимир Путин воспользуется возможностью и будет переизбираться.

По мнению Собчак, нынешнее выступление московского мэра - "попытка наладить отношения" с президентом в тот момент, "когда все их пытаются противопоставить и рассорить".

"Я вижу это так. Кто-то в АП усиленно играет на такой разлом, потому что у Сергея Семёновича последний срок на Москве, и дальше либо преемник (это был бы лучший вариант, конечно), либо премьер, либо пенсия", - написала она в своём телеграм-канале.

Скриншот Telegram/ Кровавая барыня