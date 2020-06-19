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Собчак заявила о столкновении Собянина и Путина: "Либо преемник, либо премьер, либо..."
19 июня 2020, 09:00 • 219 • Политика
Телеведущая Ксения Собчак оценила заявление мэра Москвы Сергея Собянина о поправках в Конституцию. По её словам, после этого выступления у мэра в будущей карьере есть несколько вариантов.
Телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале рассказала о впечатлении от выступления мэра Москвы Сергея Собянина относительно будущего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Ранее столичный градоначальник в эфире федерального телеканала детально остановился на пункте, предполагающем возможность для президента России Владимира Путина переизбраться вновь.
Он объяснил, что, несмотря на эту поправку, речь не идёт о том, что глава государства будет автоматически переназначен. Собянин в целом усомнился, что Владимир Путин воспользуется возможностью и будет переизбираться.
По мнению Собчак, нынешнее выступление московского мэра - "попытка наладить отношения" с президентом в тот момент, "когда все их пытаются противопоставить и рассорить".
"Я вижу это так. Кто-то в АП усиленно играет на такой разлом, потому что у Сергея Семёновича последний срок на Москве, и дальше либо преемник (это был бы лучший вариант, конечно), либо премьер, либо пенсия", - написала она в своём телеграм-канале.
Скриншот Telegram/ Кровавая барыня
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