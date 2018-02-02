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Собчак заявила, что по популярности опережает всех кандидатов в президенты, кроме Путина

02 февраля 2018, 20:39  •  133 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая в президенты РФ партией "Гражданская инициатива", считает, что по уровню популярности она опережает большинство остальных кандидатов, уступая только действующему главе российского государства. Об этом Собчак сказала в опубликованном в пятницу в интервью американскому информационному агентству Associated Press (АР).

"Моя популярность огромна", - заявила она, отвечая на вопросы АП на английском языке. "Я - единственный человек, который, как Путин, известен всем россиянам. В стране больше нет никого, кто был бы столь же известен, как я", - утверждала Собчак.

Она подчеркнула, что не хочет революционных потрясений в России и выступает за эволюционные преобразования в стране. "Я не хочу, чтобы в моей стране произошла революция", - отметила политик. "Единственный бескровный путь добиться изменений в России - это эволюция", - добавила она.

"То, что я делаю, идет во благо российской оппозиции", - полагает Собчак. "Я открыто говорю о вещах, которые годами публично не обсуждались с российской общественностью. Я считаю, что это наиболее позитивная вещь, которую можно сделать во время этой предвыборной кампании", - пояснила кандидат.

Она также отметила, что блогер Алексей Навальный, который не был допущен Центризбиркомом РФ к участию в выборах президента России, пошел по неверному пути, избрав тактику проведения несанкционированных митингов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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