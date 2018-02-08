Собчак заявила, что не нуждается в советах Трампа и готова дать ему свой совет

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НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не нуждается в советах президента США Дональда Трампа и не прочь сама помочь ему советом, если такая возможность представится. Об этом кандидат от партии "Гражданская инициатива" сказала, отвечая на вопросы новостного ресурса TMZ.

Собчак был задан вопрос, какой совет она хотела бы получить от президента США, если встретится с ним лично. "Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему", - ответила Собчак, говоря на английском языке.

Она попросила портал и остальные американские СМИ не сравнивать ее с американской светской львицей Пэрис Хилтон. "Я больше десяти лет работаю политическим журналистом в России. Я не знаю, кто придумал это [сравнение] с Пэрис Хилтон, но это не имеет никакого отношения ко мне", - пояснила Собчак. "Я думаю, что прессе здесь следует быть более внимательной к своим словам", - добавила она.

Кандидат в президенты РФ выразила уверенность в том, что в России она известна как политик, а не представительница шоу-бизнеса. "Я делаю репортажи о многих важных сферах российской жизни. Именно поэтому российский народ знает меня, меня знают не как звезду индустрии развлечений. Это было 20 лет назад", - сказала Собчак.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.