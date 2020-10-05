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Собчак вступилась за "фюрера" Навального и провела для Соловьёва урок немецкого
05 октября 2020, 16:20 • 45 • Политика
Ксения Собчак вступилась за "фюрера" Навального и провела для Владимира Соловьёва урок немецкого. Ранее журналист иронично прокомментировал формулировку, которую использовали в своей статье о блогере авторы одного из немецких изданий. Телеведущая, однако, юмора не оценила.
Журналист Владимир Соловьёв обратил внимание на неоднозначное определение статуса Алексея Навального в статье журнала Der Spiegel.
Он указал на то, что именуют блогера в публикации не иначе как "Oppositionsführer". Телеведущий иронично прокомментировал новый статус Навального на своей странице в Twitter.
За блогера, однако, вступилась журналистка Ксения Собчак, которая, судя по всему, не оценила иронии в посте Соловьёва. Она ответила ему в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Она провела "урок немецкого", заметив, что слово "Führer" обозначает "лидер": "Никакой привязки к фашизму тут нет".
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