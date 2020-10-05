Собчак вступилась за "фюрера" Навального и провела для Соловьёва урок немецкого

Журналист Владимир Соловьёв обратил внимание на неоднозначное определение статуса Алексея Навального в статье журнала Der Spiegel.

Он указал на то, что именуют блогера в публикации не иначе как "Oppositionsführer". Телеведущий иронично прокомментировал новый статус Навального на своей странице в Twitter.

"Оппозишенфюрер! С тех пор называть только так", - пошутил он.

За блогера, однако, вступилась журналистка Ксения Собчак, которая, судя по всему, не оценила иронии в посте Соловьёва. Она ответила ему в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

"Реакция - как у не очень успешного школьника: увидел смешное слово - и давай пальчиком тыкать", - написала ведущая.

Она провела "урок немецкого", заметив, что слово "Führer" обозначает "лидер": "Никакой привязки к фашизму тут нет".