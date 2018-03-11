Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия показала ракету «Кинжал» в деле
Центр примирения: из Восточной Гуты впервые организованно вышли 52 мирных жителя
Народный банк Китая перед сменой руководства
"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на ...
Главная / Политика

Собчак устроила пиар-кампанию на экологической катастрофе в Подмосковье

11 марта 2018, 12:24  •  245 • Политика
Кандидат от либеральной оппозиции пообещала жителям Волоколамска решить проблему с мусорной свалкой, от ядов которой уже третью неделю задыхается город. Однако, обещать – не значит сделать
В подмосковном Волоколамске в минувшую субботу состоялся массовый митинг местных жителей, требующих закрытия полигона ТБО "Ядрово".
Программа "Что не так". Мусорный бунт. В Подмосковье жители задыхаются.
Во второй половине февраля на мусорном полигоне произошёл выброс ядовитого газа, от которого задыхаются тысячи горожан и жителей близлежащих населённых пунктов. 3 марта в Волоколамске состоялся первый митинг, участниками которого стали несколько тысяч человек. На акцию против свалки вышел примерно каждый 4-й житель этого небольшого районного городка. Местные власти, как водится, пообещали решить проблему, но спустя неделю воз оказался и ныне там. При этом, если районное, а теперь и областное руководство в лице губернатора Андрея Воробьёва обещают провести дегазацию полигона, чтобы ликвидировать неприятный запах, то требования местных жителей становятся все жестче: звучат призывы отправить в отставку губернатора Воробьёва, министра экологии Подмосковья Когана и руководство района, а также полностью ликвидировать свалку. Доведенные до отчаяния люди готовы уже даже блокировать проезд мусоровозов к полигону.
10 марта стало известно, что Воробьёв взял ситуацию под личный контроль и поручил решить проблему с ТБО "Ядрово" до 15 июня этого года. Однако как жить и дышать людям в ближайшие три месяца в условиях нарастающей экологической катастрофы подмосковный губернатор не разъяснил.
Субботний массовый митинг против свалки, как и ожидалось, посетила кандидат в президенты России Ксения Собчак. Самый эпатажный представитель текущей избирательной гонки не упустила случая "сделать хайп" на проблемах волоколамцев. Выступая перед людьми, она потребовала ликвидировать полигон ТБО и отправить в отставку всех ответственных за произошедшее чиновников.
"...Буду требовать от Воробьева закрыть полигон! От Московских властей- выполнения важнейшего пункта нашей предвыборной программы-раздельного сбора мусора в Москве!!!!" - написала Собчак в своем Instagram.
Сегодня мы собрали митинг в #Ядрово прямо у ворот полигона с главным требованием-ЗАКРЫТЬ полигон,который травит весь Волоколамск! Поблизости школы ,детские сады-но чиновникам все равно,чиновники продолжают зарабатывать на мусоре и травят людей. #ЯПротив!!! Буду требовать от Воробьева закрыть полигон! От Московских властей- выполения важнейшего пункта нашей предвыборной программы-раздельного сбора мусора в Москве!!!! Сегодня на наш митинг вышло 3 тысячи человек и если нас опять не услышат,то завтра мы с этим мусором придем прямо к Воробьеву! #противвсех
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Стоит отметить, что проблема утилизации мусора в Подмосковье уже привлекала позиционирующих себя в качестве оппозиции действующей власти политиков, которые не прочь попиариться на проблемах местных жителей. Так, чуть более месяца назад, в январе 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выступая на расширенном заседании Совета депутатов Серпуховского района, грозился в случае своего избрания на высший пост "лишить полномочий" и "выгнать просто" губернатора Воробьёва за провал программы по утилизации мусора. Речь тогда шла о не менее проблемных свалках Съяново-1 и Лесная, от которых страдает Серпухов и Серпуховский район.
Центр примирения: из Восточной Гуты впервые организованно вышли 52 мирных жителя
Весьма примечательно, что сами жители Волоколамска поддержали приезд Ксении Собчак. В группе "Ядрово. Задыхаемся!!!" в соцсети "Вконтакте" появилось немало одобряющих выступление Собчак комментариев (орфография сохранена):
"Можно выразить один момент я не очень относился скептически к Ксеньи Собчак до текущего визита в Ядрово, но сегодня человек в разы вырос в моих глазах, потому, что она не агитировала за себя по факту говорила только о нашей проблеме свалке в Ядрово и ее закрытии. Спасибо ей огромное",
- отмечает пользователь Алексей В.
Между тем, многие участники группы не скрывают того, что единственный положительный момент от выступления Собчак – привлечение дополнительного внимания к их проблеме.
"Конечно, ей тоже нужен пиар и ничего дельного она не сказала, одни и те же громкие фразы. И грудью на амбразуру не бросилась тоже, как многие ожидали. Ну и пофиг. Зато теперь о нас узнает еще больше народа!!!", - написал Вадим Б.
"Она откликнулась, будем благодарны ей за это! Она медийная персона, и любое ее передвижение – инфоповод. То есть огромный Плюс - привлечение СМИ к нашей проблеме. К сожалению, это единственный плюс...",
- считает Александра С.
Некоторые участники акции сочли неуместной политическую подоплеку и посчитали важным исключительно решение мусорной проблемы города и района:
"Правильно сказали мы не против власти мы против помойки и всех кто за ней стоит. Нам нужна перерабатывающая отрасль, а не полигоны и мусоросжигающие заводы",
- заметил Никита Б.
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
Читайте также
Режим ЧС в Волоколамске: Москве грозит экологическая катастрофа? В подмосковном Волоколамске власти ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как местные жители начали...
Так или иначе, сам факт проведения таких акций протеста, да еще и в канун президентских выборов, должен стать серьезным сигналом не только местной, но и центральной власти. Рассуждая о, безусловно, стратегически важных, ключевых и приоритетных для государства проблемах геополитического характера, вопросах внешней политики и укрепления обороноспособности страны, не стоит игнорировать и сбрасывать со счетов внутренние проблемы. Даже если они кажутся настолько мелкими и узкими, что касаются лишь жителей отдельного региона или райцентра. Ведь именно с небольших подчас бытовых вопросов начинает складываться отношение большинства граждан к действующей власти и проводимому ей политическому курсу. Не обращать внимание на мелкие с точки зрения большой политики проблемы - значит позволять деятелям с сомнительной политической репутацией спекулировать на них и дискредитировать в глазах народа весь проводимый государством курс со всеми его не подлежащими сомнению достижениями.
Павленко Дмитрий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

245
Источник
Похожие новости
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского
11 марта 2018, 18:54
"Мало набирают и обижаются": Социологи ответили на выпад Собчак о фальсификации выборов
11 марта 2018, 12:24
"У Путина что-то есть на Трампа" - журналистка NBC оправдала надежды демократов в США

Загрузка...
11 марта 2018, 16:54
Центр примирения: из Восточной Гуты впервые организованно вышли 52 мирных жителя
11 марта 2018, 09:09
Китай объяснил США, чем война отличается от отстаивания законных интересов
11 марта 2018, 18:54
Как журналистка из США пыталась "надавить" на Путина
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 марта 2018, 17:24
Американский эсминец протестировал на России новую систему РЭБ
05 марта 2018, 00:24
«Господа, мы – предатели…» Молдову стирают с карты мира
06 марта 2018, 08:24
Украина – первая жертва новой внешней политики России
08 марта 2018, 11:28
Северному потоку конец. Я сказал!
06 марта 2018, 08:54
Восточная Гута. Картина в пользу двух котлов?
08 марта 2018, 03:09
Взгляд Саурона упадёт на США прямо с орбиты
06 марта 2018, 15:24
Генерал Дж. Вотел: Русские ЗРК очень нервируют наших летчиков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.