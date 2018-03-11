Собчак устроила пиар-кампанию на экологической катастрофе в Подмосковье

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Кандидат от либеральной оппозиции пообещала жителям Волоколамска решить проблему с мусорной свалкой, от ядов которой уже третью неделю задыхается город. Однако, обещать – не значит сделать

В подмосковном Волоколамске в минувшую субботу состоялся массовый митинг местных жителей, требующих закрытия полигона ТБО "Ядрово".

Программа "Что не так". Мусорный бунт. В Подмосковье жители задыхаются.

Во второй половине февраля на мусорном полигоне произошёл выброс ядовитого газа, от которого задыхаются тысячи горожан и жителей близлежащих населённых пунктов. 3 марта в Волоколамске состоялся первый митинг, участниками которого стали несколько тысяч человек. На акцию против свалки вышел примерно каждый 4-й житель этого небольшого районного городка. Местные власти, как водится, пообещали решить проблему, но спустя неделю воз оказался и ныне там. При этом, если районное, а теперь и областное руководство в лице губернатора Андрея Воробьёва обещают провести дегазацию полигона, чтобы ликвидировать неприятный запах, то требования местных жителей становятся все жестче: звучат призывы отправить в отставку губернатора Воробьёва, министра экологии Подмосковья Когана и руководство района, а также полностью ликвидировать свалку. Доведенные до отчаяния люди готовы уже даже блокировать проезд мусоровозов к полигону.

10 марта стало известно, что Воробьёв взял ситуацию под личный контроль и поручил решить проблему с ТБО "Ядрово" до 15 июня этого года. Однако как жить и дышать людям в ближайшие три месяца в условиях нарастающей экологической катастрофы подмосковный губернатор не разъяснил.

Субботний массовый митинг против свалки, как и ожидалось, посетила кандидат в президенты России Ксения Собчак. Самый эпатажный представитель текущей избирательной гонки не упустила случая "сделать хайп" на проблемах волоколамцев. Выступая перед людьми, она потребовала ликвидировать полигон ТБО и отправить в отставку всех ответственных за произошедшее чиновников.

"...Буду требовать от Воробьева закрыть полигон! От Московских властей- выполнения важнейшего пункта нашей предвыборной программы-раздельного сбора мусора в Москве!!!!" - написала Собчак в своем Instagram.

Сегодня мы собрали митинг в #Ядрово прямо у ворот полигона с главным требованием-ЗАКРЫТЬ полигон,который травит весь Волоколамск! Поблизости школы ,детские сады-но чиновникам все равно,чиновники продолжают зарабатывать на мусоре и травят людей. #ЯПротив!!! Буду требовать от Воробьева закрыть полигон! От Московских властей- выполения важнейшего пункта нашей предвыборной программы-раздельного сбора мусора в Москве!!!! Сегодня на наш митинг вышло 3 тысячи человек и если нас опять не услышат,то завтра мы с этим мусором придем прямо к Воробьеву! #противвсех Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 10, 2018 в 7:19 PST

Стоит отметить, что проблема утилизации мусора в Подмосковье уже привлекала позиционирующих себя в качестве оппозиции действующей власти политиков, которые не прочь попиариться на проблемах местных жителей. Так, чуть более месяца назад, в январе 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выступая на расширенном заседании Совета депутатов Серпуховского района, грозился в случае своего избрания на высший пост "лишить полномочий" и "выгнать просто" губернатора Воробьёва за провал программы по утилизации мусора. Речь тогда шла о не менее проблемных свалках Съяново-1 и Лесная, от которых страдает Серпухов и Серпуховский район.

Весьма примечательно, что сами жители Волоколамска поддержали приезд Ксении Собчак. В группе "Ядрово. Задыхаемся!!!" в соцсети "Вконтакте" появилось немало одобряющих выступление Собчак комментариев (орфография сохранена):

"Можно выразить один момент я не очень относился скептически к Ксеньи Собчак до текущего визита в Ядрово, но сегодня человек в разы вырос в моих глазах, потому, что она не агитировала за себя по факту говорила только о нашей проблеме свалке в Ядрово и ее закрытии. Спасибо ей огромное",

- отмечает пользователь Алексей В.

Между тем, многие участники группы не скрывают того, что единственный положительный момент от выступления Собчак – привлечение дополнительного внимания к их проблеме.

"Конечно, ей тоже нужен пиар и ничего дельного она не сказала, одни и те же громкие фразы. И грудью на амбразуру не бросилась тоже, как многие ожидали. Ну и пофиг. Зато теперь о нас узнает еще больше народа!!!", - написал Вадим Б.

"Она откликнулась, будем благодарны ей за это! Она медийная персона, и любое ее передвижение – инфоповод. То есть огромный Плюс - привлечение СМИ к нашей проблеме. К сожалению, это единственный плюс...",

- считает Александра С.

Некоторые участники акции сочли неуместной политическую подоплеку и посчитали важным исключительно решение мусорной проблемы города и района:

"Правильно сказали мы не против власти мы против помойки и всех кто за ней стоит. Нам нужна перерабатывающая отрасль, а не полигоны и мусоросжигающие заводы",

- заметил Никита Б.

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Так или иначе, сам факт проведения таких акций протеста, да еще и в канун президентских выборов, должен стать серьезным сигналом не только местной, но и центральной власти. Рассуждая о, безусловно, стратегически важных, ключевых и приоритетных для государства проблемах геополитического характера, вопросах внешней политики и укрепления обороноспособности страны, не стоит игнорировать и сбрасывать со счетов внутренние проблемы. Даже если они кажутся настолько мелкими и узкими, что касаются лишь жителей отдельного региона или райцентра. Ведь именно с небольших подчас бытовых вопросов начинает складываться отношение большинства граждан к действующей власти и проводимому ей политическому курсу. Не обращать внимание на мелкие с точки зрения большой политики проблемы - значит позволять деятелям с сомнительной политической репутацией спекулировать на них и дискредитировать в глазах народа весь проводимый государством курс со всеми его не подлежащими сомнению достижениями.

Павленко Дмитрий