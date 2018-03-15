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Собчак сравнила теледебаты с первым кругом ада

15 марта 2018, 21:39  •  73 • Политика

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива", телеведущая Ксения Собчак сравнила теледебаты с первым кругом ада.

На встрече со своими сторонниками в Москве в четверг Собчак выразила мнение, что, это "была очень сложная и очень грязная кампания".

Телеведущая добавила: если после этой кампании ее будут спрашивать, знает ли она, что такое ад, она ответит, что "имеет какое-то представление как минимум о первом круге этого ада". "Это те дебаты, это те позорные дебаты, которые проходили во время этих выборов", - сказала кандидат в президенты.

Во время предвыборных дебатов, которые начались 26 февраля, произошло несколько инцидентов с участием Ксенией Собчак. В частности, во время одной из дискуссий, которую транслировал телеканал "Россия 1", у нее возник спор с кандидатом от ЛДПР Владимиром Жириновским. Он оскорбил ее, используя ненормативную лексику, а Собчак плеснула в него водой.

На других дебатах, прошедших на канале "Россия 1" в минувшую среду, Собчак перебивали другие кандидаты, после чего она ушла из студии в слезах. Модератор дискуссии Владимир Соловьев назвал подобное поведение в отношении Собчак травлей.

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