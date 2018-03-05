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Собчак создаст собственные дебаты, где ЦИК ей не указ
05 марта 2018, 16:39 • 172 • Политика
Собчак ушла с переговоров по формату дебатов в Центризбиркоме.
Скандальная телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак ушла с совещания Центризбиркома по поводу изменения формата дебатов между претендентами на пост главы страны. Светская львица заявила, что сделает свою собственную площадку для дебатов со своими правилами.
На встрече с журналистами Собчак объявила, что покинула совещание в ЦИК по дебатам, так как ей не понравилась позиция органа. Поскольку Центризбирком не хочет подстраивать систему под нужды "блондинки в шоколаде", последняя решила не участвовать в дальнейших обсуждениях.
Она добавила, что собирается создать свою площадку для дебатов, где будет все как ей нравится. На нее Собчак планирует пригласить остальных кандидатов в президенты, а также представителей средств массовой информации.
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