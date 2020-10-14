Собчак снова пнула Навального: Оппозиционера поймали на "порочащих" связях

Так называемые расследования Алексея Навального физически невозможны без "сливов" от "власть имущих". Об этом пишет Telegram-канал "Темник", сравнив расследование бывшего главреда "Дождя" и "РБК" с роликами ФБК.

Речь идёт расследовании проекта "Проект" Романа Баданина о Ксении Собчак. Материал готовился примерно полгода, однако состоит в основном из слухов и ссылки на официально опубликованную декларацию, эксклюзива - ноль. При этом все так называемые "расследования " Навального пестрят всевозможными "сливами", документами и прочим.

"Неужели в ФБК настолько лучше журналисты, чем бывший главред "Дождя" и "РБК?" - задаётся вопросом Telegram-канал "Темник", а затем тут же отвечает на него.

"Настоящие расследования" в современной России сегодня - это доступ к "сливам" от всевозможных силовых и надзорных структур. Если их нет, нет и "расследования", - уверены авторы канала.

"А может ли быть так, что Навальный имеет доступ к "сливам" и при этом "не имеет контактов с властью"? Не смешите. Не может", - подводит итог "Темник". "Ну вот, кстати, метко написано", - соглашается Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Напомним, что Навального уже давно обвиняют в публикациях "заказных" расследований. На указывают денежные переводы, которые "борец с режимом" получает за некоторое время до и после публикаций своих роликов.