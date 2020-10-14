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Собчак снова пнула Навального: Оппозиционера поймали на "порочащих" связях
14 октября 2020, 22:10 • 124 • Политика
"Расследования" Навального невозможны без "сливов", которые не получить без "контактов с властью", пишет Telegram-канал "Темник". "Ну вот, кстати, метко написано", - поддержала тезис Собчак.
Так называемые расследования Алексея Навального физически невозможны без "сливов" от "власть имущих". Об этом пишет Telegram-канал "Темник", сравнив расследование бывшего главреда "Дождя" и "РБК" с роликами ФБК.
Речь идёт расследовании проекта "Проект" Романа Баданина о Ксении Собчак. Материал готовился примерно полгода, однако состоит в основном из слухов и ссылки на официально опубликованную декларацию, эксклюзива - ноль. При этом все так называемые "расследования " Навального пестрят всевозможными "сливами", документами и прочим.
"Настоящие расследования" в современной России сегодня - это доступ к "сливам" от всевозможных силовых и надзорных структур. Если их нет, нет и "расследования", - уверены авторы канала.
Напомним, что Навального уже давно обвиняют в публикациях "заказных" расследований. На указывают денежные переводы, которые "борец с режимом" получает за некоторое время до и после публикаций своих роликов.
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