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Собчак с "крабовым делом" заказали, а Михалкову - просто позавидовали: Маркелов о платной травле

26 мая 2020, 12:55  •  121 • Политика
Директор компании "Маркком", политтехнолог, политолог, психолог Сергей Маркелов в разговоре с Царьградом заявил, что травля режиссёра Никиты Михалкова вряд ли является проплаченным заказом. Скорее, по мнению эксперта, Никите Сергеевичу просто позавидовали. В качестве примера заказанной антипиар-кампании эксперт привёл "крабовое дело" Собчак.
В разговоре с Царьградом директор компании "Маркком", политтехнолог, политолог, психолог Сергей Маркелов прокомментировал организованную против режиссёра Никиты Михалкова и его программы "Бесогон" пиар-кампанию, а также названную сумму заказа - 600 тысяч долларов.
"Подобного рода штуки информационные такого высокого уровня, как случай с Михалковым, а также из последних скандалов - крабовое дело Собчак и попытка наехать на Венедиктова с харассментом Ведуты, тоже попробовали вбросить. То есть конфликтные штуки в высших эшелонах практически перманентны. Поэтому цен на них, безусловно, никто никогда не знает, кроме исполнителей. Цена, если честно для меня, с точки зрения того, какой выхлоп достигнут, цена небольшая. На мой вкус, 600 тысяч долларов для большой федеральной антипиар- или пиар-кампании, это не очень большие деньги, я имею в виду, на кого заказ поступает. То есть уровень клиента", - пояснил Маркелов.
По его словам, средний бюджет в его кругах пиар- или антипиар-кампании составляет около 300 тысяч долларов в месяц, это если говорить о федеральной кампании.
"Но это, повторяю, регулярно. Это много сигналов, не торопясь формируют повестку, делают вбросы и так далее. Если кампания делается так, то обычный ценник выставляют для федеральной пиар или антипиар-кампании, если пиар-кампания, то это вполовину меньше обычно. Если антипиар-кампания, соответственно, коэффициент два. Поэтому от 150 до 300 тысяч в месяц - это среднебюджетная. Но это, чтобы вы понимали, это уровень губернатора, уровень не очень высокого статуса, губернатора я имею в виду регионального, какого-то лидера, руководителя. Либо, если это какой-то федеральный чиновник, но такого уровня, не министр. Потому что министр гораздо дороже, всё это дело отдельно согласовывается и так далее", - пояснил политолог.
Он признался, что не очень верит в существование "злонамеренной истории" в адрес Никиты Михалкова. По мнению Маркелова, Россия сейчас находится в турбулентности - от медицинской до политической, это, в том числе, и срыв референдума по голосованию, поэтому вряд ли был заказ по Михалкову.
"Если про Собчак, про крабовое дело, я ещё вижу заказ, который на неё был сделан, то по Михалкову нет. По Михалкову нет, это просто дурость, это просто такая реакция одной из башен Кремля на него. Но я не боюсь за Никиту Сергеевича, потому что он молодец в том смысле, что мне удавалось сбоку работать по паре его проектов, я прекрасно понимаю. У него прямой выход на президента. Почти прямой выход на президента Путина. Он относится к таким авторитетным людям из области культуры, из области политики, он хороший бизнесмен, кстати, у него много многомиллионных бизнесов по стране, у Никиты Сергеевича. Поэтому я не верю в эту историю, что это прямо антипиар-кампания заказанная. За сто тысяч разорвать - тоже враньё", - отметил Маркелов, комментируя заявления коллеги Константина Долгова.
По мнению Маркелова, разорвать кого-либо в такой "зашлакованной" информационной повестке, как сложилась сегодня, просто невозможно, тем более всего за 100 тысяч долларов.
"Михалкова за сто тысяч разорвать невозможно в принципе. Потому что промяукать, что-то где-то. Михалкова если рвать, то это надо на серьёзных каналах, как это сейчас произошло, и так далее. Но я думаю, 80 из 20, что это произошла ситуация с Михалковым стихийно, никто никаких 600 тысяч за это не получал. Ни 600 тысяч, ни доллара, ни рубля, никто за это не получал. Это просто так сложилось, реакция системы, где-то произошёл сбой. Я думаю, что Михалков восстановится. Более того, сейчас у него этот антипиар стал, по сути дела, пиаром", - пояснил эксперт.
Он напомнил, что передачу Михалкова в условиях "России 24" смотрело не очень много зрителей, а сейчас у Никиты Сергеевича миллионные просмотры на YouTube.
"Поэтому непонятно, какой антипиар и как сработал. Сейчас Михалков стал более популярен для своей среды, чем был. Я думаю, если у него мозгов хватит, он вообще на "Россию 24" не вернётся, а спокойно будет в YouTube "Бесогон" свой гонять, и будет с очень хорошим рекламным выхлопом и с деньгами", - предположил эксперт.
Маркелов добавил, что теперь Михалкову пророчат своеобразное новое политическое лидерство, но эксперт сомневается, что режиссёр всерьёз займётся политикой.
"Всё, что надо делать в жизни, у него всё сто из ста. Всё есть, всё хорошо, многомиллионные бизнесы есть. А всё, что надо ему решить для самого себя, для брата, для семьи, для родственников, он спокойно это решает напрямую с президентом. И он очень хороший лоббист, надо отдать должное, я сам по паре вещей с удивлением узнал. Он стоит по политическому лоббизму на высочайшем уровне, на уровне если не патриарха Кирилла, то где-то чуть ниже, на уровне серьёзных людей. По крайней мере, из среды культурной я не знаю более сильного лоббиста, чем он. Всего, что надо, достигал.
А порвать его, не знаю, это всё хайп, я думаю. Условно говоря, на крабовом деле той же Собчак очень много заработали люди попутно", - отметил политолог.

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