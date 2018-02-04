Собчак рвется к власти: На этот раз она заявила об амбициях избираться в Госдуму

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На этот раз дива поделилась новыми планами - участвовать в выборах в Государственную Думу 2021 года

На этот раз Ксения Собчак огорошила общественность своим намерением выдвигаться в Государственную Думу на выборах в 2021 году.

Об этом намерении Собчак рассказала на встрече со своими сторонниками сегодня в Санкт-Петербурге.

"Когда закончатся выборы (президентские - прим.ред.), я начну формировать свое движение. Я уже вступила в партию "Гражданская инициатива" - если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать свое движение. Я буду идти на выборы в Думу - это моя следующая цель, 2021 год", - поведала Собчак в ответ на вопрос о своих планах на будущее.

Более того, она заглянула ещё дальше и добавила, что "следующей точкой станут президентские выборы", которые запланированы на 2024 год. В ходе различных встреч со сторонниками и избирателями Собчак многократно признавалась в понимании того, что выборы 2018 года не выиграет.

Напоследок кандидат высказала мысль о том, что президентские выборы - это своего рода вариант для тех граждан страны, кто готов выразить свою позицию, но не хочет выходить на уличные акции.