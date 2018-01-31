Собчак рассказала, с каким лицом Путин выслушал ее заявление об участии в выборах

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По словам телеведущей, президенту России не понравилось ее решение, но он не стал ее отговаривать.

Президент России Владимир Путин был удивлен решением телеведущей Ксении Собчак выдвинуть на выборы свою кандидатуру. Об этом рассказала сама кандидат в президенты.

По словам Собчак, президент, скорее всего, впервые узнал об этом решении именно от нее. При этом он удивился, отметила она.

Собчак рассказала о своем решении Путину в ходе подготовки фильма о своем отце Анатолии Собчаке, который был первым мэром Санкт-Петербурга. По ее словам, президент выслушал ее с неодобрением.

"У него есть определенное выражение лица, которое, мне кажется, говорит об этом. Он посмотрел именно с таким выражением лица", - подчеркнула она.

В то же время Собчак отметила, что Путин не стал отговаривать ее от такого решения.

"Каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность", - сказал ей президент, добавив, что выдвигаться в президенты - ее конституционное право, а успех зависит от ее программы и кампании.

Разговор с Собчак приводит РБК.