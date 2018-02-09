Собчак рассказала о встречах в Вашингтоне и надеждах на перезагрузку отношений РФ и США

• 221 • Политика

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время поездки в США пыталась установить неправительственные связи между странами, а в Вашингтоне провела ряд встреч, в том числе конфиденциальных. Об этом она рассказала в четверг в Нью-Йорке, выступая в Гарримановском институте российских, евразийских и восточноевропейских исследований при Колумбийском университете.

Собчак, отвечая на вопрос ТАСС о том, побеседовала ли она с членами Конгресса США, сказала: "Да, у меня были встречи разные, но, к сожалению, я не обо всем могу говорить, потому что, как вы понимаете, эти встречи off-the-record (не под запись - прим. ТАСС)". С кем именно она контактировала, кандидат в президенты не уточнила, но сообщила журналистам, что одной из тем неформальных встреч, в которых она участвовала, была "возможность компромисса" в отношениях между странами.

Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива", подтвердила, что присутствовала на молитвенном завтраке, который состоялся в Вашингтоне в четверг. "Я в первый раз была на этом мероприятии и посетила его как раз с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями, - сказала она. - У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное, поскольку очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, а очень длинных, во время которых никто не разговаривает. Поэтому время общения крайне ограничено, и мероприятие не произвело на меня впечатления, скажу вам честно".

Говоря о цели своего визита в США, Собчак констатировала, что стремится "установить неправительственные связи", создать условия для "диалога и коллективного обсуждения с различными сторонами в сфере будущих отношений" между двумя государствами. Как пояснила Собчак, своей поездкой она хотела продемонстрировать россиянам, что "не боится посещать Америку во времена, когда отношения [между странами] такие плохие". Как пояснила кандидат в президенты, ее не беспокоят обвинения в том, что в США она приехала "к своим хозяевам".

Кандидат в президенты добавила, что "хочет открыть Россию миру и принять европейские ценности, принять западные ценности". "Я хочу показать новый вектор международных отношений России, и мой вектор - это дружба и сотрудничество, перезагрузка наших отношений с Америкой", - сказала она.

Собчак отметила, что ответственность за плохие отношения между РФ и Западом лежит в том числе на США и ЕС. "Россия - крупнейшая европейская держава, мы - европейцы, а не азиаты. Серьезная проблема в том, что Америка и ЕС в какой-то момент решили немного дистанцироваться от России", - пояснила она.

Собчак подчеркнула, что считает такой подход неправильным. "Единственный путь - это впустить Россию внутрь, а не держать ее снаружи, - отметила она. - Это значит принять Россию во все европейские и американские институты, в институты Запада". По ее словам, "от этого выиграют обе стороны".

Говоря о современном положении в отношениях между США и РФ, Собчак отметила: "Следует понимать, что сейчас у нас ситуация хуже, чем была во время холодной войны, поскольку тогда была только поправка Джексона - Вэника, а сейчас имеется огромный набор санкций в отношении страны". По ее словам, нынешние антироссийские рестрикции "еще выше по уровню враждебности, чем во времена холодной войны".

Кандидат в президент в связи с этим повторила свою позицию относительно событий на Украине. "По моему мнению, довольно очевидно, каким может быть компромисс, - сказала она. - Нам нужно немедленно прекратить войну в Донбассе, мы должны вывести наши войска из Донбасса, это хорошее основание, чтобы снять санкции против России".

"Это компромисс, который наши страны - США и РФ - могут себе позволить", - добавила Собчак. По ее словам, это был бы шаг "к настоящей перезагрузке".

Собчак также подробно рассказала о своих предложениях в сфере экономики РФ. В числе условий, необходимых для процветания России, она назвала либерализацию экономики, искоренение коррупции, а также принятие дополнительных мер с целью защиты права на частную собственность.

Кандидат в президенты отметила, что выступает за "реформирование государственных корпораций". "В то время, как многие либералы хотят упразднить и приватизировать их, я предлагаю сменить их менеджеров и передать эти должности опытным и успешным менеджерам - россиянам и иностранцам", - пояснила она.

По словам Собчак, она выступает за отмену ограничений на иностранные инвестиции в стратегически важные отрасли экономики. Она также высказалась за то, чтобы сделать упор на экономическом развитии прибрежных районов России.