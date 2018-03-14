Собчак расплакалась на дебатах: «Жириновский хамит мне постоянно!»

Вот и вышла на экраны очередная серия батла кандидатов в президенты Ксении Собчак и Владимира Жириновского. Но на этот раз их дуэль на теледебатах разбавил журналист и доверенное лицо Павла Грудинина Максим Шевченко. Поругалась троица в эфире у телеведущего Владимира Соловьева. Рубились претенденты на пост у руля России-матушки на тему о внешней политике. Но тут что-то не заладилось. Сначала Собчак опоздала на дебаты. А потом – ее стали перебивать оппоненты. Мол, говорит русофобскую ерунду.

Тут затикали 30 секунд законного времени кандидата-коммуниста Максима Сурайкина. Но его заглушила разгневанная Собчак:

- Я требую вернуть мое время, эти люди (Собчак имела ввиду Жириновского и Шевченко, - ред.) делают бесконечное «бла-бла»!

- В детский сад верните, на горшочек посадите, может тогда девочка оздоровеет, - заулыбался Владимир Вольфович.

Но товарищ Сурайкин все же выбил свои 30 секунд «славы». Правда, как только его время закончилось, Собчак навалилась на противников с новой силой.

- Вы цирк тут устраиваете! - раздался глас вопиющей Ксении Анатольевны. - Эти люди меня перебивают. Только меня. Этот человек (Жириновский, - ред) хамит мне постоянно. Этот человек называет меня ***** и грязной ведьмой на вашей программе.

- Да, - радостно гаркнул Жириновский. Ругательства, которыми сыпала направо и налево Собчак, для политика, похоже, звучали, как лучшая похвала. - Надо вызвать психиатра. Связать ее!

И тут не выдержала душа Ксении Анатольевны. Одно дело вести шоу на телевидении, а другое – спорить с Жириновским. На глаза Собчак навернулись слезы. А Владимиру Вольфовичу хоть бы хны! Он только подкидывал дровишек в разгорающийся скандал.

- Ну заплачь, заплачь! Мама прибежит, носик утрет, - кричал Жириновский.

- Вы считаете это нормально? - Собчак стала искать защиты у Соловьева.

- Нет, считаю это ужасно, но таков закон, - объяснился Соловьев. Происходящее явно не приносило ему удовольствия, но сделать он, увы, ничего не мог. ЦИК запрещает по закону вмешиваться телеведущему в дебаты кандидатов. - Я лично считаю, что это безобразие. Я с ужасом думаю, что наши избиратели все это смотрят. Это тот уровень политической культуры...

- Вы нам эту культуру предлагаете, - «укусила» своего защитника Собчак.

- Я? Нет! - развел руками Соловьев.

- Вы не даете сказать. Я пришла сюда не для того, чтобы послушать бред Максима Шевченко, - напирала Собчак.

- Какой бред, я вас цитирую, - отмахнулся Шевченко.

Теперь Собчак готовит жалобу в Центризбирком на Жириновского и Шевченко. Мол, они себе плохо вели на дебатах. Однако Максим Леонардович «кляуз» не боится и уверен - Ксения Анатольевна специально пустила слезу.

- Я ее не перебивал, я ей вопросы задавал, - поделился с "Комсомолкой" Шевченко. - Она CNN говорила, что понимает позицию Америки, обвиняющую Россию во вмешательство в президентские выборы. Я ей просто дал две цитаты, которые она в Америке сказала. Собчак сказала, что это ложь и клевета. Ей комментировать было нечего. Поэтому она пустила слезу, изобразила женщину, которую обижают мужчины. Я относился к ней не как к женщине, а как к политику. Она говорит вещи, которые враждебны для нашей страны. Вот в ответ на это она стала рыдать. Можем ли мы представить Хиллари Клинтон или Маргарет Тэтчер плачущими? Нет. Собчак - гламурная актриса, которая себя полностью проявила. Пусть пишет жалобы. Я не нарушал правил.

ХРОНИКА СКАНДАЛА

Ксения Собчак облила водой Жириновского во время президентских дебатов

Кто же мог подумать, что спор претендентов на пост у руля России-матушки может закончиться потасовкой. А все так мирно начиналось… В студии телеведущего Владимира Соловьева сошлись кандидаты в президенты: от Ксении Собчак с Владимиром Жириновским, до Григория Явлинского с Борисом Титовым. Слово дали Сергею Бабурину. Спор пошел о «святых 90-х». (подробности)

Ксения Собчак - "КП": «Я жду от Жириновского извинений и попрошу от него охрану»

Вот и поговорили кандидаты в президенты о будущем России. Владимир Жириновский назвал Ксению Собчак «проституткой и ****», а она в ответ облила его водой. И все это в прямом эфире, под прицелом десятков камер. После скандала «КП» позвонила Ксении Анатольевне, чтобы расспросить о случившемся (подробности)

Ксения Собчак и Владимир Жириновский поспорили о родственных кланах в политике

Напомним, сначала в передаче Владимира Соловьева, где шли дебаты кандидатов, Жириновский обозвал Собчак дурой и прочими неприличными словами, печатать которые совсем уж рискованно. Ответка от Собчак прилетела моментально: та выплеснула воду из стакана в лицо Жириновскому.

И вот на очередных дебатах в эфире телеканала Россия 24 оба кандидата снова устроили перепалку. На этот раз досталось родне кандидатов в президенты. Жириновский размышлял о социальных лифтах (подробности)