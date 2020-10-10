Собчак "порвало" от откровений создателя "Новичка": "Ринку пора в "Аншлаг"

Создатель "Новичка" Леонид Ринк заявил, что хохочет над ОЗХО, которая нашла в образцах, взятых у Алексея Навального, "следы" неизвестно чего. Это вызвало неожиданно острую реакцию Ксении Собчак.

Речь идёт об интервью Леонида Ринка российскому журналисту и телеведущему Дмитрию Киселёву. В беседе создатель "Новичка" предположил, что вместо боевого отравляющего вещества ОЗХО нашла обычный стиральный порошок. Также Ринк отметил, что готов дискутировать по этому поводу с западными коллегами и задавить их аргументами, "как тараканов".

По неизвестной причине это вызвало довольно болезненную реакцию у Ксении Собчак. Она поспешила написать в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" издевательский пост.

Ринку пора в "Аншлаг", раз он "хохочет" над заключением ОЗХО и ему мерещится стиральный порошок. А тот факт, что ему хочется "давить своих западных коллег, как тараканов", заставляет задуматься о необходимости обращения к соответствующим медицинским специалистам, - написала Собчак.

Напомним, что ОЗХО так и не нашла в анализах Навального следов "Новичка". Всё, что было обнаружено - это лишь фрагмент, который может относиться к любому чистящему веществу.