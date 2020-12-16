Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами

Ксения Собчак написала, что Владимир Соловьёв говорит о конфликте в Нагорном Карабахе больше, чем его участники, и потребовала комментариев о "двойном отравлении" Алексея Навального. Телеведущий в ответ напомнил светской диве о её эпопее с крабами.

Поводом для претензий Собчак стала новость, что российские миротворцы установили наблюдательный пункт в Карабахе и занимаются обеспечением безопасности жителей. Это стало темой обсуждения одного из эфиров Соловьёва.

Есть ощущение, что даже сами участники конфликта не пишут так много про Карабах, как Соловьёв. Давайте уж, Владимир Рудольфович, дорогой, жгите по Навальному. Ждём-с, - написала Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

В ответ Соловьёв указал, что совсем недавно Навальному был посвящён целый многочасовой эфир, так что Собчак явно передёргивает. Также телеведущий попросил светскую львицу лучше прокомментировать её эпопею с крабами.

Речь идёт о попытке Собчак купить две компании по добыче крабов на Дальнем Востоке, связанных с беглым бизнесменом Олегом Каном. Суд остановил сделку, но мать Собчак - сенатор Людмила Нарусова обратилась в Верховный суд, чтобы сделку разрешили.