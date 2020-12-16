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Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул "ответку" с крабами
16 декабря 2020, 00:00 • 107 • Политика
Собчак обвинила Соловьёва в том, что он отмалчивается по "отравлению" Навального и слишком много говорит о войне в Карабахе. Телеведущий ответил. "Мы все ждём, чем закончится крабовая эпопея", - напомнил Соловьёв о скандальной истории с Собчак.
Ксения Собчак написала, что Владимир Соловьёв говорит о конфликте в Нагорном Карабахе больше, чем его участники, и потребовала комментариев о "двойном отравлении" Алексея Навального. Телеведущий в ответ напомнил светской диве о её эпопее с крабами.
Поводом для претензий Собчак стала новость, что российские миротворцы установили наблюдательный пункт в Карабахе и занимаются обеспечением безопасности жителей. Это стало темой обсуждения одного из эфиров Соловьёва.
В ответ Соловьёв указал, что совсем недавно Навальному был посвящён целый многочасовой эфир, так что Собчак явно передёргивает. Также телеведущий попросил светскую львицу лучше прокомментировать её эпопею с крабами.
Речь идёт о попытке Собчак купить две компании по добыче крабов на Дальнем Востоке, связанных с беглым бизнесменом Олегом Каном. Суд остановил сделку, но мать Собчак - сенатор Людмила Нарусова обратилась в Верховный суд, чтобы сделку разрешили.
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