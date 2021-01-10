Собчак припомнила о связи с Байденом: "Ого"

Собчак выложила в Telegram фотографию, на которой изображён её отец - советский, а позже российский политик Анатолий Собчак и молодой Джо Байден.

Ого. Нашла фото папы с Байденом, - пишет телеведущая.

Скриншот:Telegram/Кровавая барыня

Не исключено, что снимок был сделан во время визита Байдена в СССР в 1988 году. Американский политик на тот момент возглавлял сенатский комитет по международным делам. Целью его визита в Москву была ратификация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В рамках своего визита он встречался с главой президиума Верховного совета СССР Андреем Громыко.

Напомним, что Байден победил на президентских выборах, которые прошли в США в этом году. После инаугурации, запланированной на 20 января, 78-летний политик вступит в должность и станет самым пожилым президентом в истории Америки.

Добавим также, что избрание Байдена сопровождалось чередой громких скандалов. Сначала его соперник Дональд Трамп обвинил демократов в махинации с голосами. А 6 января несогласные с итогами выборов сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Байден назвал штурмовавших Капитолий американцев "доморощенными террористами".