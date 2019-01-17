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Собчак приехала в Киев к Зеленскому? Известная журналистка объявилась на Украине

17 января 2019, 11:54  •  146 • В России

«Ну привет, Киев!» - написала Ксения Собчак в своем Инстаграме, опубликовав видеозапись с Европейской площади в центре столицы. И попытавшись написать ее на украинском языке "Київ", но вместо у нее получилось «kiев». Да кто обращает внимание на такие мелочи, когда гражданка России прорвалась в Европу, находясь в базе врагов украинского народа «Миротворец».

На самом деле это ведь не официальная база данных, которой оперируют пограничники. У них есть свои «черные списки». Тем более, когда едет известная дама, которая пару недель назад щеголяла в Инстаграме в купальнике, жовто-блакитного цвета. Да и на фоне портретов Бандеры в киевской мэрии она в свое время улыбалась вполне дружелюбно. Подумаешь, съездила в апреле 2014 года в Крым, сказала пару неосторожных фраз, оправдывающих «аннексию» полуострова. То сгоряча.

Что же привело Собчак на Украину? По моим данным, она собирается встретиться с кандидатом в президенты страны, комиком Владимиром Зеленским. Об этом я узнал от его пиарщиков, к которым недавно обратился через знакомых с просьбой об интервью.

Те долго совещались, обмолвились, что у них тут и Собчак тоже на очереди, но в итоге честно сказали — побаиваемся мы интервью с человеком, которого СБУ разыскивает за терроризм. Не очень прогнозируемый рейтинговый результат. Ксения Анатольевна, видимо, более удобный собеседник.

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