Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"

Так называемый "дворец Путина", который строится в Геленджике, является апарт-отелем, по сути - дорогой гостиницей. Об этом рассказал журналистам представитель застройщика.

По его словам, в здании будут: номера, общие зоны, бассейн. Также он отметил в интервью журналисту канала "Россия 1", что владелец строящегося здания планирует в ближайшее время дать пресс-конференцию.

Не успела я сегодня написать, что дворец скоро нарекут гостиницей, как "Россия 1" в новом сюжете назвала "то самое здание" апарт-отелем. Гадаю! Дорого. Ааааааааааааа,

- написала по этому поводу Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Напомним, что псевдорасследование Навального о "дворце Путина" было вброшено в преддверии несанкционированной акции 23 января, чтобы "завести" народ. Теперь же появляется всё больше фактов о том, как и на чьи деньги был сфабрикован этот фейк.

Фото: скриншот Telegram-канала "Кровавая барыня"