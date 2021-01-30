|
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
30 января 2021, 00:45 • 49 • Политика
"Дворец Путина" строится как апарт-отель, рассказал журналистам представитель застройщика. Ранее соответствующее предположение высказала Ксения Собчак. "Ааааааааааааа", - прокомментировала она свою догадку.
Так называемый "дворец Путина", который строится в Геленджике, является апарт-отелем, по сути - дорогой гостиницей. Об этом рассказал журналистам представитель застройщика.
По его словам, в здании будут: номера, общие зоны, бассейн. Также он отметил в интервью журналисту канала "Россия 1", что владелец строящегося здания планирует в ближайшее время дать пресс-конференцию.
- написала по этому поводу Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Напомним, что псевдорасследование Навального о "дворце Путина" было вброшено в преддверии несанкционированной акции 23 января, чтобы "завести" народ. Теперь же появляется всё больше фактов о том, как и на чьи деньги был сфабрикован этот фейк.
Фото: скриншот Telegram-канала "Кровавая барыня"
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2021, 05:40
|
23 января 2021, 01:55
|
28 января 2021, 07:30
|
26 января 2021, 09:40
|
23 января 2021, 16:30
|
28 января 2021, 01:05
|
25 января 2021, 03:25