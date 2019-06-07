Собчак поместила себя в центр Тайной вечери с провокационным комментарием

Собчак поместила себя в центр Тайной вечери вместо Христа и тем самым задела не только православных христиан, но и всех, кто счёл демонстрацию такой запредельной самовлюблённости неэтичной.

На "фотожабе", размещённой экс-кандидаткой в президенты в инстаграме, сопоставляются "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи и кадр из передачи "Инстаграмщицы VS Тяжелый Люкс", где Собчак сидит за столом в окружении девушек.

"Люблю вас всех! Люблю свою работу! Люблю жизнь, купальники, шанель, большие сиськи, маленькие сиськи, сумки, инстаграм - все вместе и по отдельности!" - сопроводила она пост провокационной надписью.

Как отмечают Dni.ru, пост вызвал шок у верующих людей из числа подписчиков теледивы. "Юмор за пределами допустимого!", "Шутить над" Тайной вечерей" – кощунственно! Неужели при таком остроумии у Вас отсутствует духовная нравственность?!", "Этот пост – перебор!" - пишут Собчак в комментариях.