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Собчак поместила себя в центр Тайной вечери с провокационным комментарием
07 июня 2019, 14:24 • 145 • Политика
Ксения Собчак, которая пыталась стать президентом России, обозлила христиан выходкой в инстаграме. Она поместила себя в центр Тайной вечери, сопроводив "фотожабу" провокационным комментарием.
Собчак поместила себя в центр Тайной вечери вместо Христа и тем самым задела не только православных христиан, но и всех, кто счёл демонстрацию такой запредельной самовлюблённости неэтичной.
На "фотожабе", размещённой экс-кандидаткой в президенты в инстаграме, сопоставляются "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи и кадр из передачи "Инстаграмщицы VS Тяжелый Люкс", где Собчак сидит за столом в окружении девушек.
"Люблю вас всех! Люблю свою работу! Люблю жизнь, купальники, шанель, большие сиськи, маленькие сиськи, сумки, инстаграм - все вместе и по отдельности!" - сопроводила она пост провокационной надписью.
Как отмечают Dni.ru, пост вызвал шок у верующих людей из числа подписчиков теледивы. "Юмор за пределами допустимого!", "Шутить над" Тайной вечерей" – кощунственно! Неужели при таком остроумии у Вас отсутствует духовная нравственность?!", "Этот пост – перебор!" - пишут Собчак в комментариях.
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