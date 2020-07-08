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Собчак опубликовала видео своего задержания: "Просто объясните..."

08 июля 2020, 15:00  •  39 • Политика
Ксения Собчак в личном телеграм-канале опубликовала видео своего задержания. Ролик сняла Маша Баронова. В кадре Собчак просит сказать, за что её задержали: "Просто объясните..."
Ксения Собчак опубликовала в личном телеграм-канале видео, снятое в автобусе после её задержания накануне. Собчак продолжает настаивать, что выполняла журналистскую работу, акцентируя внимание на том, что для такой работы выбрала именно майку в поддержку Ивана Сафронова, арестованного накануне по подозрению в шпионаже.
Видео в автобусе, по словам Собчак, снимала Маша Баронова. В кадре Ксения беседует с сотрудником правоохранительных органов, требуя, чтобы он назвал причину её задержания:
"По какому вопросу вы меня задерживаете, - спрашивает Собчак на видео, добавляя, что приехала снимать подводку к своей программе "Осторожно, новости!" - Вы будете мне сообщать? Просто объясните мне, я что нарушила?"
Сотрудник правоохранительных органов просил не снимать его, однако съёмка так и не остановилась. Судя по тому, что и съёмка, и последующие комментарии очень скоро были опубликованы в телеграм-канале Собчак, её отпустили очень скоро. Надо сказать, накануне, ещё даже не понимая сути дела в отношении Сафронова, журналисты организовали серию акций протеста, после чего часть активистов были задержаны.

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