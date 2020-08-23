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Собчак объяснила совместное фото с Тихановским за 4 года до попытки госпереворота в Белоруссии

23 августа 2020, 19:50  •  121 • Политика
Ксения Собчак назвала совместное фото с мужем экс-кандидата в президенты Белоруссии "случайностью". "Подошёл прохожий, попросил сфотографироваться - почему бы и нет", - утверждает "блондинка в шоколаде".
Телеведущая Ксения Собчак срочно оправдалась за фотографию с мужем бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской за 4 года до попытки госпереворота в стране. "Светская львица" утверждает, что, когда было сделано фото, она не знала, кто такой Тихановский.
"2016 год, Израиль, подошёл прохожий, попросил сфотографироваться - почему бы и нет", - оправдывается Собчак в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
"Блондинка в шоколаде" добавила, что теперь перед фотографированием всегда будет спрашивать людей о наличии у них политических амбиций, а также их номер телефона.
Напомним, что Светлана Тихановская была соперницей Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии. После проигрыша она поддерживала протесты в Минске, но затем резко покинула страну и теперь вещает из Литвы. Она предложила себя в качестве нового национального лидера, но при этом отвергла предложение выдвинуть свою кандидатуру в случае повторных выборов.

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