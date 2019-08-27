Собчак обвинила главу Коммунистов России в лицемерии: "Предлагал услуги по обналу"

Светская львица Ксения Собчак заявила, что председатель ЦК партии Коммунисты России и зампред заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин предлагал ей после совместного эфира услуги по обналичиванию средств. Информация прозвучала в интервью "блондинки в шоколаде" с главным редактором Esquire Сергеем Минаевым в рамках зоны "Диалоги" на фестивале Esquire Weekend 2018.

Также, по словам Собчак, Сурайкин якобы похвастал ей, что тоже летает на отдых в Тайланд. Подытожив, "светская львица" намекнула, что политик - не коммунист, а лицемер.

"Ну как-то вообще это всё с коммунистической парадигмой ну как бы никак", - сказала Собчак в видеоинтервью.

Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак рассказала своим подписчикам, что она думает о "нормальном поведении". По ее словам, это скучно.