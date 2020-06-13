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Собчак обнаружила сходство с "героем" американских мародёров Флойдом: "Стали равны"

13 июня 2020, 20:00  •  72 • В мире
Ксения Собчак неожиданно нашла сходство между собой и "героем" американских мародёров Джорджем Флойдом - афроамериканцем, убитым во время задержания полицейскими. После этого США захлестнула волна протестов. Собчак заявила, что они "стали равны" как провозвестники "обрядной постиронии".
Ксения Собчак обнаружила своё сходство с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим во время задержания. Она заявила, что всё дело в обрядности и "иронии постмодерна".
"Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых ночей, и шестикратно судимого чёрного героя протестов? Обрядность - вот наша связующая нить! Постмодерн всех стран и цветов - объединяйся!! Приятно, конечно, быть мировыми трендсеттерами обрядной постиронии, доступной только избранным интеллектуалам-эстетам и... Флойду! И в этой точке вдруг я и Флойд, мы стали братьями и стали равны!!!" - заявила Собчак.
Напомним, что ранее Ксения Собчак неоднократно возмущала общественность своими скандальными выходками, которые она, видимо, относит к "постиронии". Например, во время её свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым молодожёны передвигались в катафалке. Однако ещё совсем недавно Ксения не столь радужно оценивала протесты. Она рассказывала о беспорядках в США и реакции на них своих друзей и знакомых.
Фото: Instagram/xenia_sobchak.
Она отметила, что люди "нанимают охрану и в ужасе сбегают из Нью-Йорка". По словам Собчак, её друзья, живущие в Штатах, тяжело работали всю жизнь, чтобы позволить себе жить в хорошем районе "напротив дорогих магазинов".
"Заработали и заслужили. А теперь толпа мародёров с левыми лозунгами просто говорит, что их борьба важнее, чем частная собственность", - написала она в своём Telegram-канале.

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