Собчак обменялась с украинским министром подозрениями в «шизофрении»

Ксения Собчак прокомментировала реплику министра иностранных дел Украины Павла Климкина по поводу ее запроса к киевским властям разрешить ей въезд в Крым. Глава МИД Украины назвал просьбу Собчак «политической шизофренией». Действительно, зачем кандидату в президенты России просить разрешение на посещение российского Крыма у Украины?

Но Ксению Анатольевну это задело. И она решила поднять градус «хайпа» от своей удивительной просьбы к властям Украины, а заодно - и ответить Климкину.

- Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», - написала Собчак на своей странице в Инстаграм. - Но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе?.. У кого из нас шизофрения?

И тут можно долго и много спорить — кто более здоров — Климкин в отношение Собчак или кандидат в президенты России в отношение Крыма. Достаточно взглянуть на комментарии читателей инстаграм-странички самой Ксении Собчак. Вот лишь некоторые из них:

"От Жириновского всегда можно ждать чего-то необычного, но Собчак его обскакала, такое несёт, что слов нет хороших, только нецензурные!!!»

"Как уроженка и жительница Севастополя, искренне счастлива,что Собчак не пустили в Крым, даже украинские власти!»

"Ксения, я, как житель Крыма, хочу напомнить, что это ИМЕННО УКРАИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТРЕЗАЛО НАМ ВОДУ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Вы об этом что-то не упоминаете... Мы -то все это прекрасно помним.»

«Интересно? А крымский народ хочет назад стать украинским? Даже не думаю, а знаю что НЕТ.»

"Украинцы живущие в Крыму держатся за Крым руками и ногами, перетаскивая своих родственников из Украины всеми правдами и неправдами. Не пробиться в очередях в паспорт столах. Все хотят рус.гражданства.»

"Ксения жаль, что нельзя в Украине баллотироваться. Такую умную женщину надо ещё поискать! Я бы за вас голосовала! Вы молодец!»

"Ты бы отлично вписалась в украинское правительство)»

"Не там разрешение на въезд в Крым спрашивала.... надо было в посольстве Америки.»

"Даже украинцы, со своим неадекватным поведением не приняли за свою...»

"Странно все это. Вся наша страна объединилась в едином радостном порыве, что Крым наконец таки наш. Так нет, кандидат в президенты нашей страны уже который раз заявляет, что это аннексия, прям кичится этим. Ну как за вас голосовать, ну маразм, прости господи!»

"Про Крым лучше бы вы вообще не говорили ничего! Кто поддержит вас, зная что, избрав вас президентом - первым же пунктом вы отдадите Крым Украине?! Для меня это и есть подчинение вас USA. Уважала вас всегда, но если бы не такая позиция в отношении Крыма - очень разочаровалась. И результат голосования вы скоро увидите, услышав голос Крыма, который точно не хочет возвращаться в «ад». Все вы оппозиционеры думаете это просто - наобещаю и выполню! А придёте к власти - сразу нас распродадите в Америку. Удачи вам!»