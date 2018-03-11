Собчак обиделась на Киев и припомнила Климкину русские корни

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Собчак прокомментировала обвинения Климкина в "политической шизофрении".

Кандидат в президенты России Ксения Собчак на личной странице в социальной сети прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина в свой адрес. Ранее Климкин заявил, что Собчак проявила "политическую шизофрению", когда обратилась к Киеву с просьбой посетить Крым. Более того, Климкин добавил, что официальный запрос от Собчак не поступал.

Собчак пишет, что Климкин, озвучив указанный ответ, отказался от "единственного российского политика, поддержавшего их национальный суверенитет".

"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь", - говорит Ксения Собчак.

В своем заявлении Собчак также напомнила, что Климкин является уроженцем Курска. А также оставила несколько открытых вопросов. В частности:

"Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?"

Напомним, после того как Собчак изъявила желание поехать в Крым через территорию Украины, она, кроме всего прочего, была внесена в списки скандально известного сайта "Миротворец".

Дорогие друзья, граждане Украины, граждане России, жители Крыма. 27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный пограничный пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно поэтому я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории – как и законов России, гражданином которой я являюсь. В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права. Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм. Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении». Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения? Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Мар 11, 2018 в 12:06 PST