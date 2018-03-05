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Собчак не устраивает формат дебатов
05 марта 2018, 18:09 • 74 • В России
Ксения Анатольевна не стала долго задерживаться на совещании в ЦИКе, где кандидаты в президенты и их представители обсуждали дебаты в эфире и то, нужно ли менять их форму и содержание.
Собчак считает, что менять — просто необходимо ( ну кому понравится, когда в прямом эфире тебя оскорбляют, а ведущий не может или не хочет вмешиваться в слишком острую пикировку).
По данным единственной женщины-кандидата, как минимум четверо ее коллег формат теледебатов менять не стремятся — это «яблочник» Григорий Явлинский, коммунист Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Российского общенародного союза Сергей Бабурин.
Поскольку совещание в ЦИКе о возможном изменении этого самого формата покинул и Владимир Жириновский, можно полагать, что лидер ЛДПР тоже не очень-то доволен тем, что сейчас происходит в эфире, где собираются кандидаты и их представители.
Собчак заявила о том, что готовится некая независимая площадка для дебатов, куда она пригласит остальных кандидатов и средства массовой информации, и где дискуссия будет идти лицом к лицу, один на один.
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