Собчак не удержалась от комплимента Собянину: "Дмитрий Анатольевич, простите"

О своих политических предпочтениях Собчак сообщила во время интервью с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Она предложила своему собеседнику сыграть в игру - выбрать из российских политиков того, кто помирил бы Россию и Украину. Последними на стол легли фотографии замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Богдан, немного подумав, выбрал Собянина. Он объяснил, что Собянин зарекомендовал себя хорошим хозяйственником и не опирается на силовиков. Собчак с ним согласилась и отложила фотографию Медведева со словами: "Дмитрий Анатольевич, простите..."

Я с вами согласна, я бы тоже за него проголосовала, - призналась телеведущая.

Отметим, что в ходе беседы имя президента России Владимира Путина упоминалось неоднократно. Так, например, Богдан вспомнил о первом разговоре президента России со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что переживал за Зеленского, который мог испугаться столь авторитетного собеседника, однако разговор получился хорошим.