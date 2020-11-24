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Собчак не удержалась от комплимента Собянину: "Дмитрий Анатольевич, простите"
24 ноября 2020, 00:00 • 39 • Политика
Известная российская телеведущая Ксения Собчак не удержалась от комплимента мэру Москвы Сергею Собянину, назвав его наиболее достойным кандидатом, который в теории мог бы сменить Владимира Путина на посту президента России. При этом журналистка заранее попросила прощения у "проигравшего преемника" Путина - Дмитрия Медведева: "Дмитрий Анатольевич, простите".
О своих политических предпочтениях Собчак сообщила во время интервью с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом. Она предложила своему собеседнику сыграть в игру - выбрать из российских политиков того, кто помирил бы Россию и Украину. Последними на стол легли фотографии замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина.
Богдан, немного подумав, выбрал Собянина. Он объяснил, что Собянин зарекомендовал себя хорошим хозяйственником и не опирается на силовиков. Собчак с ним согласилась и отложила фотографию Медведева со словами: "Дмитрий Анатольевич, простите..."
Отметим, что в ходе беседы имя президента России Владимира Путина упоминалось неоднократно. Так, например, Богдан вспомнил о первом разговоре президента России со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он отметил, что переживал за Зеленского, который мог испугаться столь авторитетного собеседника, однако разговор получился хорошим.
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