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Собчак назвала Чечню потемкинской деревней и обвинила в этом Кадырова

09 февраля 2018, 23:54  •  143 • Политика
"Блондинка в шоколаде" ответила на критику главы Чеченской республики.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак обозвала главу Чечни Рамзана Кадырова "Сталиным" за "показное" процветание республики. Странное оскорбление прозвучало в ответ на слова Кадырова о том, что "блондинка в шоколаде" совершила визит в Чечню исключительно для того, чтобы выслужиться перед США и Западом.
Ранее Собчак совершила визит в столицу Чеченской Республики Грозный, в ходе которого обвинила федеральных политиков в том, что они не ездят в Чечню, так как боятся за свою жизнь. В ответ Кадыров привел целый список политических деятелей, навестивших "опасный" регион за последнее время. Также он добавил, что приездом в Чечню Собчак просто красуется перед западными спонсорами.
Тогда телеведущая и кандидат в президенты России опустилась до оскорблений, сравнив Кадырова со Сталиным. По ее словам, бывший глава СССР также любил выставлять напоказ процветание Советского Союза.
"Тут нет ничего нового: Сталин тоже любил показывать иностранцам достижения социализма, выдавая лагеря за добровольный трудовой подвиг народа ", - заявила Собчак на критику Кадырова.

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