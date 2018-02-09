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Собчак и Тимошенко "позавтракали" в Вашингтоне
09 февраля 2018, 01:09 • 106 • Политика
В США проходит Национальный молитвенный завтрак, на который отправилось "деятели" из России и Украины. В числе приглашенных – Ксения Собчак и Юлия Тимошенко
Россия не стала отправлять в Вашингтон официальную делегацию. Напомним, 29 января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад", в который вошли 210 российских чиновников и бизнесменов, ввиду чего главы трех парламентских комитетов, приглашенные на молитвенный завтрак, отказались от участия в нем. Зато неофициально поехали около 55 человек, в основном молодые бизнесмены и политики, видимо, не слишком заботящиеся о российских интересах.
Так, Ксения Собчак, приглашенная на завтрак к Трампу и открывшая в США свою предвыборную кампанию, уже успела показаться в Национальном пресс-клубе, где заливалась соловьём по поводу своей любви к Америке и НАТО и застойности российской политической системы.
Ранее известный американский журналист Алекс Джонс общался на эту тему с обозревателем "Царьграда" Андреем Афанасьевым. По словам Джонса, Ксению Собчак "пропихивают на молитвенный завтрак с тем, чтобы подставить Трампа".
Отправились в США и украинские депутаты, в том числе представители блока Петра Порошенко, "Народного фронта" Яценюка и "Батькивщины" Юлии Тимошенко. Сама Тимошенко также полетела завтракать. Ввиду массового отлёта депутатов украинская Рада даже внепланово закрыла свое заседание, потому что некому было голосовать за выдвинутые законопроекты.
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Facebook по этому поводу гневно написала, что она "не представляет, чтобы американские сенаторы и конгрессмены в одну-единственную сессионную неделю на месяц драпанули куда-то массово позавтракать".
В интервью "Царьграду" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал вояж украинских депутатов стремлением продаться за океаном получше:
"Сейчас идет кастинг на будущие президентские выборы в Украине. И Юлия Тимошенко, как одна из невест на выданье, в данной ситуации должна себя продать получше, показать на Украине свое заокеанское "приданое", поэтому она поехала решать свои конкретные планы".
Да и другие народные избранники в очередной раз продемонстрировали, что дела страны их интересуют явно меньше, чем собственные амбиции:
В то время как американские интриганы давали закулисные наставления украинским депутатам и нашим либералам, а те, в свою очередь, пытались завоевать внимание "партнёров", Трамп произнес вполне консервативную речь, проникнутую патриотизмом относительно американской армии, семейных ценностей и церкви. Кроме того, как отмечает New York Times, Трамп вопреки ожиданиям не упомянул о своем недавнем решении о признании Иерусалима столицей Израиля, воспринятого в мире неоднозначно. Президент США вообще избегал касаться политики.
Петрова Александра
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